Da Everywhere a Dead Island 2: tutti i videogiochi svelati alla Gamescom 2022

Tra nuovi assaggi di produzioni già note e qualche gradita sorpresa, c'è stato spazio per approfondire alcuni dei titoli più attesi del 2022 e dare uno sguardo ai potenziali blockbuster che ci attendono nel prossimo anno.

La serata si è aperta con

Everywhere, una sorta di "universo" in continua evoluzione

Grand Theft Auto

numerose esperienze

concepito da un team di ex-sviluppatori di: al suo interno arriveranno, dagli sparatutto battle royale ai giochi di guida, che faranno parte dello stesso mondo digitale.

Le emozioni non sono mancate quando

Funcom

Conan Exiles

Dune

Frank Herbert

Dune Awakening

, autore del gioco di massa, ha presentato in diretta il nuovo adattamento dell'universo di, storico romanzo di: intitolato, il progetto ci porterà nel pericoloso scenario di Arrakis in un mondo completamente esplorabile in cui sopravvivere alle incessanti insidie e mantenere il controllo della preziosissima spezia.

Tra un video e l'altro di

The Callisto Protocol

PlayStation

, il nuovo survival horror creato dagli autori di Dead Space che arriverà nel mese di dicembre per proiettarci in un nuovo scenario da incubo, c'è stato spazio anche per la presenza di, che ha mostrato al mondo l'evoluzione del suo controller per PlayStation 5.

Il nuovo

DualSense Edge

darà ai fan l'opportunità di modificare i componenti interni, il funzionamento dei tasti e degli stick analogici al fine di rendere l'esperienza più personale, un po' come i controller Elite prodotti da Microsoft per le console Xbox.

L'evento ha fornito certamente tantissimi spunti a coloro che amano le esperienze fantascientifiche, con

Warhammer 40K: Darktide

Destiny 2: L'Eclissi

Honkai: Star Rail

Homeworld 3

Scars Above

Moonbreaker

e soprattutto(il nuovo gioco dagli autori di Subnautica, creato insieme allo scrittore Brandon Sanderson) protagonisti di approfondimenti molto interessanti.

È

The Expanse: A Telltale Series

Cara Gee

, tuttavia, il gioco di fantascienza che sembra stuzzicare maggiormente: l'avventura creata dagli autori di The Walking Dead e The Wolf Among Us promette di adattare nel migliore dei modi l'omonima serie TV, con l'attriceche è apparsa in compagnia degli sviluppatori di Deck Nine e Telltale per raccontare la sua esperienza alle prese col progetto.

Anche gli amanti delle esperienze fantasy hanno avuto una buona dose di annunci: da

The Lords of the Fallen

Atlas Fallen

, nuovo titolo del sequel per il gioco di ruolo di CI Games e Hexworks Studio, ad, un progetto inedito dagli autori di The Surge che promette di proiettarci in uno scenario popolato da creature letali e bestioni giganteschi, i prossimi mesi potrebbero essere ricchi di novità interessanti e mondi fantastici tutti da scoprire.

C'è stato modo di scoprire anche un primo teaser di

Wyrdsong

Blacktail

, gioco di ruolo open-world ambientato in una versione oscura del Portogallo medievale tra cospirazioni ed eventi sovrannaturali, e, nuovo progetto di Parasight che si focalizza sulla stregoneria e sulla leggenda di Baba Yaga, in cui combattimenti, magie oscure e tanto altro saranno all'ordine del giorno.

Non sono mancati nuovi trailer di

Hogwarts Legacy

Gotham Knights

, il gioco di ruolo di Harry Potter recentemente rinviato al 2023, e, che ha mostrato gli antagonisti della nuova avventura della Bat-famiglia e confermato un debutto in anticipo rispetto alle aspettative, con il gioco che sarà disponibile dal 21 ottobre (quattro giorni prima della data annunciata in precedenza).

L'evento si è focalizzato su titoli interessantissimi come

Lies of P

Bloodborne

Where Winds Meet

, il soulslike che rielabora il romanzo di Carlo Collodi in uno stile che ricorda, e, nuovo gioco di ruolo caratterizzato da un combat system particolarmente intrigante che vedrà i giocatori esplorare la Cina medievale.

Sul finire dell'evento,

Hideo Kojima

podcast

è comparso per un nuovo annuncio: non si tratterà di un videogioco, bensì di unche il papà di Metal Gear Solid e Death Stranding proporrà su Spotify per parlare dell'industria videoludica in compagnia di ospiti d'eccezione.

Gli ultimi botti sono stati rappresentati da

The Outlast Trials

Dead Island 2

, prequel del survival horror realizzato da Red Barrels che si lascerà presto provare grazie a una closed beta (disponibile dal 28 ottobre) e soprattutto da, il gioco d'azione a tema zombi annunciato circa otto anni fa da Deep Silver che è tornato sul palco di Colonia per mostrare la sua forma finale.

Completamente re-immaginato dal team Dambuster Studio,

il sequel di Dead Island sarà disponibile dal 3 febbraio

del prossimo anno e permetterà di scegliere tra una varietà di personaggi per massacrare non-morti in allegria in quella che è definita come una "versione infernale" della città di Los Angeles.

L'evento Opening Night Live ha mostrato alcuni dei videogiochi che ci terranno compagnia tra il 2022 e il 2023, dando ai giocatori l'opportunità di scoprire nuovi video di gameplay di titoli molto attesi come

High on Life

Genshin Impact

Sonic Frontiers

Return to Monkey Island

19 settembre

International Talk Like a Pirate Day

(nuovo gioco dal creatore di Rick & Morty),(fresco di aggiornamento 3.0),(in uscita a novembre) e: il nuovo capitolo della saga di Ron Gilbert arriverà su PC e Switch il, giusto in tempo per festeggiare l'