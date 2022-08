Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit passano a Embracer Group, sei nuove acquisizioni per il colosso videoludico

Dopo aver acquisito Asmodee e ufficializzato la volontà di rilevare Eidos, Crystal Dynamics e Square Enix Montréal, ottenendo dunque tutti gli studi occidentali precedentemente in mano a Square Enix, Embracer Group continua a espandere i suoi orizzonti e a lavorare alacremente per diventare il publisher più importante al mondo nell'industria dei videogame.

Oggi, l'azienda ha confermato di aver portato a termine l'acquisizione di

Limited Run Games

Singtrix

Tuxedo Labs

Tripwire Interactive

Guitar Hero

tecnologia di vocal processing

Teardown

Killing Floor

Maneater

: la prima è un'etichetta specializzata nella realizzazione di edizioni da collezione per una selezione di giochi indipendenti e non, mentre la seconda è una società fondata dagli stessi creatori del fenomenoche ha dato vita a una nuovamolto in voga al momento. Per quanto riguarda Tuxedo Labs, si tratta di un team di sviluppo fondato nel 2019 in Svezia che si è fatto notare per, mentre Tripwire Interactive è un gruppo statunitense che è diventato celebre per la seriee, più recentemente, per

Gli affari più importanti di Embracer, però, sono quelli che riguardano

una quinta azienda non meglio specificata

Lars Wingefors

Middle-Earth Enterprises

J.R.R. Tolkien

Il Signore degli Anelli

Lo Hobbit

, specializzata nella realizzazione di giochi per PC e console, che a detta del colosso guidato dadiventerà la terza o quarta acquisizione più importante nella storia del colosso e, soprattutto, quella di, l'azienda che controlla i diritti delle opere dicome. Embracer Group avrà così in mano uno dei brand fantasy più popolari e amati al mondo, e potrà dar vita a nuovi videogiochi di rilievo e progetti destinati all'intrattenimento digitale sfruttando i suoi numerosi studi sparsi in tutto il mondo.

In tal senso,

l'azienda si prepara a una Gamescom da protagonista

attesissimo videogioco tripla-A

tra gennaio e marzo 2023

220 giochi attualmente in lavorazione presso gli studi di proprietà di Embracer

ben 25 videogame tripla-A in fase avanzata di sviluppo e che sono previsti entro la fine dell'anno fiscale 2025/2026

, con molteplici annunci che saranno svelati durante l'ormai imminente fiera di Colonia. Tra questi dovrebbe esserci spazio per unche sarà svelato presto ed esordirà entro la fine del quarto trimestre dell'attuale anno fiscale di Embracer Group, previsto. Si tratta di uno dei, un dato a dir poco incredibile che include, che si concluderà a marzo 2026.

Per concludere in bellezza, Embracer ha confermato di

aver acquisito il primo studio giapponese nella sua storia

Tatsujin

Masahiro Yuge

Toaplan

Bitwave Games

Freemode

Gimmick!

: si tratta di, il nuovo team di sviluppo creato dache possiede i diritti dell'intera libreria di(Truxton, Snow Bros, Flying Shark). Con il supporto di, azienda svedese acquisita dallo studio sussidiario di Embracer,, Tatsujin potrà finalmente coronare il sogno di lanciare la seriesu console moderne nel mercato occidentale.