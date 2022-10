Horizon Zero Dawn potrebbe tornare su PS5, insieme a un videogioco multiplayer

Una mossa simile, per certi versi, a quella che la casa nipponica ha riservato recentemente a The Last of Us

Le indiscrezioni si sono susseguite in rete nelle scorse ore, dopo che un presunto documento interno di Sony è stato condiviso ad alcune testate statunitensi rivelando i piani dell'azienda per i prossimi mesi.

Il progetto che ha maggiormente catturato l'attenzione è proprio il

presunto ritorno di Horizon Zero Dawn

la console next-gen di Sony è già in grado di far girare il gioco di ruolo open-world alla risoluzione di 4K con frame-rate a 60 fotogrammi per secondo

, primo capitolo della saga "post-post apocalittica" di Guerrilla che è stato lanciato originariamente nel 2017 su PS4. Un videogioco che, secondo alcuni membri della community, non avrebbe bisogno di grandi ammodernamenti per risultare godibile su PS5, dal momento che

Secondo le voci, la nuova versione di Zero Dawn prenderebbe in prestito le

migliorie introdotte da Forbidden West e dal suo rinnovato motore Decima Engine

come nel caso di The Last of Us: Parte I ci sarebbe uno sforzo più consistente in termini di esperienza utente e accessibilità

, con nuove texture, una fisica più avanzata, animazioni migliorate e un sistema d'illuminazione più realistico. Le opzioni grafiche permetterebbero agli utenti di scegliere due varianti per il frame-rate (60 o 120 fps), mentre

Non si tratterebbe dell'unico progetto attualmente in lavorazione presso le segrete stanze della software house olandese, che oltre al remake e al terzo capitolo della saga (non ancora ufficiale, ma decisamente scontato visto il finale di Forbidden West),

avrebbe in cantiere anche la realizzazione di un gioco open-world cooperativo

in cui due giocatori saranno chiamati a collaborare per eliminare le Macchine, le creature robotiche simili a dinosauri che popolano il decadente mondo di Horizon.

Al momento non ci sono indicazioni ufficiali in merito, ma sembrerebbe vicino il momento di un nuovo evento

PlayStation Showcase

Kojima Productions

Ocean

Death Stranding 2

organizzato da Sony per svelare le novità principali in uscita nei prossimi mesi: in tal senso, il documento trapelato online parla anche di un possibile coinvolgimento diper il progetto, che senza particolari sorprese potrebbe rivelarsi il nome in codice di