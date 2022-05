Non solo Ragnarok: God of War diventa una serie TV insieme a Horizon e Gran Turismo

Sì, perché se è vero che metà dei giochi marchiati PlayStation arriverà anche su PC e dispositivi mobile entro il 2025, nei grandi piani di Sony c'è anche la volontà di sfruttare al meglio il carisma dei suoi personaggi più amati e la popolarità dei suoi franchise per conquistare una nuova fetta di pubblico.

È per questo che

Sony porterà sul piccolo schermo tre delle sue serie più amate, come God of War, Horizon e Gran Turismo

Amazon

Prime Video

Aloy

Netflix

: la prima è stata ufficializzata durante il recente evento di presentazione dei risultati finanziari e sarà realizzata in collaborazione conper la piattaforma, mentre l'adattamento televisivo della saga di Guerrilla Games con protagonista la cacciatriceè frutto di una partnership con

Al momento non ci sono dettagli circa lo show televisivo dedicato ai simulatori di guida di Polyphony Digital e non è scontato immaginare quale direzione potrà prendere un simile progetto, ma è particolarmente evidente la strategia che Sony sta attuando: affidarsi all'esperienza di vari partner, come

HBO

Peacock

Twisted Metal

(al lavoro sulla serie di The Last of Us in uscita nel 2023 ) e(impegnata sulla trasposizione di), per creare progetti di natura e stili differenti.

Sarà curioso capire chi saranno i protagonisti degli show televisivi di Horizon (che Sony si convinca ad affidare la parte ad

Hannah Hoekstra

Kratos

Atreus

Corea del Sud

rating 18+

un gioco adatto esclusivamente a un pubblico maggiorenne

, l'attrice danese che ha prestato il volto al personaggio di Aloy?) e soprattutto God of War, che nel frattempo si prepara al ritorno con il nuovo capitolo della storia di: nelle scorse ore, infatti, l'ente designato alla classificazione software inha valutato il nuovo videogame di Sony Santa Monica il, indicandolo dunque come

Una conferma che il gioco d'azione sia effettivamente destinato a raggiungere gli utenti

PlayStation 4

PS5

arriverà nei negozi proprio tra settembre e ottobre

PlayStation Studios

entro la fine di quest'anno, o addirittura prima: se è vero che il rating di un gioco viene ufficializzato circa due o tre mesi prima del suo effettivo debutto sul mercato, a rendere più probabile l'eventualità che Ragnarok possa arrivare nel periodo autunnale ci pensa il merchandising ufficiale del sequel di God of War, che. Un indizio palese della finestra di lancio scelta da Sony per il nuovo blockbuster first-party di

Nonostante il recente approdo su PC del capitolo precedente, però, Ragnarok è attualmente destinato esclusivamente alle console della società di Tokyo: la prossima esclusiva che raggiungerà i giocatori computer è infatti

Returnal

Housemarque

, titolo d'azione dalle tinte roguelike sviluppato dai finlandesi diche, proprio di recente, è apparso nel database di Steam.