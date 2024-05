Durante l'evento Transmission, organizzato da Konami per svelare il futuro della sua saga horror, non ci sono stati tuttavia altri protagonisti al di là del film Return to Silent Hill, che si è ripresentato dopo la dimostrazione di gameplay del remake. Nulla da fare, dunque, per progetti come Silent Hill f e Silent Hill: Townfall, che potrebbero arrivare solo dal 2025 vista la pubblicazione del remake del secondo capitolo a ottobre.