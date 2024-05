Assassin's Creed Shadows arriva a novembre, primo sguardo ai due protagonisti

Conosciuto in precedenza con il nome in codice "Red", Assassin's Creed Shadows esordirà infatti il prossimo 15 novembre su PlayStation 5, Xbox e computer, con la possibilità di accedere con tre giorni d'anticipo acquistando una delle edizioni speciali promosse da Ubisoft.

Come successo in passato con l'episodio Syndicate, Shadows racconterà la storia di due protagonisti: Naoe (un'assassina shinobi originaria della provincia di Iga) e Yasuke, personaggio ispirato al possente samurai di origini africane esistito realmente. I due personaggi, guidati da un destino in comune, saranno chiamati a unire le forze per salvare il Giappone dalla morsa dell'invasore: i giocatori potranno così guidare entrambi i personaggi lungo il cammino e non saranno costretti a scegliere una versione maschile o femminile, come succedeva invece nel caso di Odyssey (Kassandra o Alexios) o in Valhalla (con le due versioni di Eivor).

La scelta dei due personaggi, in questo caso, avrà una valenza ben precisa, dal momento che ciascuno dei protagonisti avrà uno stile di combattimento differente e offrirà sfumature diverse: Naoe sarà più votata sull'agilità e sulla furtività, mentre Yasuke punta tutto sull'azione e sulla forza bruta. Non è chiaro se in alcuni momenti i giocatori saranno chiamati a optare per un personaggio specifico, ma Ubisoft ha confermato che i due protagonisti potranno contare su attributi e talenti esclusivi che potrebbero rendere le missioni differenti a seconda del personaggio selezionato.

Tra le prime caratteristiche confermate dallo studio di Ubisoft Quebec, sviluppatore principale del progetto Shadows, spicca inoltre la possibilità di esplorare il Giappone (qui rappresentato in uno dei consueti mondi aperti a cui il colosso canadese ci ha abituato negli anni) per andare in cerca di informazioni da utilizzare a proprio vantaggio, creando una sorta di "rete" con delle spie da reclutare per sfruttare abilità uniche durante le missioni. Tali alleati potranno essere ospitati all'interno di un rifugio che sarà personalizzabile dal giocatore e migliorabile per accogliere più personaggi, utilizzando di conseguenza più vantaggi in combattimento.

Insomma, Assassin's Creed Shadows sembra voler espandere ulteriormente la formula vista nella trilogia ruolistica inaugurata con Origins e proseguita con i succitati Odyssey e Valhalla, prendendo in prestito alcuni elementi della furtività già apprezzata nel recente "ritorno al passato" di Assassin's Creed Mirage, ma senza obbligare gli utenti a optare per un singolo stile di gioco. Il primo trailer ha offerto un piccolo assaggio del nuovo gioco d'azione, ma il publisher ha promesso di svelare le meccaniche di gioco a giugno: possibile che gli sviluppatori mostrino il video di gameplay durante l'evento Ubisoft Forward, prima di rimettersi all'opera per gli ultimi preparativi in vista dell'uscita autunnale.