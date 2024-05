Assassin's Creed si fa portatile: in arrivo le versioni iOS di Mirage

Dopo l'annuncio arrivato sul finire dello scorso anno, della versione mobile di Assassin's Creed Mirage si erano perse un po' le tracce: Ubisoft ha svelato che la conversione del gioco d'azione è ancora in fase di sviluppo e debutterà presto su dispositivi iOS , segnando la prima volta in cui un capitolo principale della sua saga più amata si presenta su smartphone e tablet.

La conferma è arrivata sulle pagine del sito ufficiale di Assassin's Creed, che ha svelato l'esistenza di una seconda versione "portatile" destinata ai possessori di iPad.

La versione iOS del gioco, realizzata da Ubisoft Sofia, potrà essere utilizzata da tutti i possessori di iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air e iPad Pro dotati di processore M1 o successivi: si tratta di una conversione molto fedele dell'originale Assassin's Creed Mirage arrivato lo scorso anno, che sfrutterà la potenza dei chip creati dalla casa di Cupertino per permettere di vivere l'avventura del protagonista Basim Ibn Ishaq nella Baghdad del IX secolo.

Per l'occasione, la software house offrirà un nuovo sistema di controllo ottimizzato per l'uso del touchscreen e, ovviamente, la possibilità di utilizzare i joypad esterni già supportati da iOS, come DualSense di PlayStation 5 o i controller Xbox. Coloro che possiedono entrambi i dispositivi, inoltre, potranno accedere al gioco sia su iPhone, sia su iPad: Ubisoft ha confermato che la versione iOS di Mirage supporterà il "cross-save", permettendo di iniziare l'avventura da un dispositivo e proseguire sull'altro senza perdere i propri progressi.

Per il colosso videoludico, si tratta di un esperimento interessante per cercare di conquistare un mercato enorme in termini di bacino d'utenza ma particolarmente complesso: non è escludere che, in caso di riscontri positivo, in futuro Ubisoft decida di pubblicare altri capitoli di Assassin's Creed su dispositivi mobile.