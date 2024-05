God of War: Ragnarok, il gioco PlayStation è pronto al salto su PC

Continua la strategia di Sony per espandere il marchio PlayStation su altri lidi: la casa nipponica starebbe puntando a pubblicare una versione PC di uno dei titoli più venduti degli ultimi anni, God of War: Ragnarok , che potrebbe esordire su computer a qualche settimana di distanza dall'ormai imminente Ghost of Tsushima: Director's Cut , in arrivo la prossima settimana.

Le indiscrezioni arrivano sulle pagine di Dealabs, da sempre molto affidabile per tutte le anticipazioni che gravitano attorno all'ecosistema PlayStation: secondo le voci, il seguito di God of War sarebbe ormai pronto all'uscita su computer in una versione che dovrebbe includere sia il gioco base, sia il contenuto aggiuntivo "Valhalla" lanciato lo scorso anno.

Lanciato su PlayStation 4 e PS5 nel novembre 2022, God of War: Ragnarok rappresenta il secondo atto della dilogia creata da Sony Santa Monica e ambientata tra le lande norrene: il secondo capitolo del viaggio di Kratos e Atreus tra le divinità vichinghe potrebbe arrivare in versione PC a un paio d'anni dall'esordio della conversione del capitolo precedente, che è stato riproposto da Sony nel gennaio 2022 per gli utenti computer.

Da allora, il gioco d'azione ha venduto più di 15 milioni di copie sulle due console PlayStation: per Sony, il momento sarebbe perfetto per cercare di aumentare il bacino d'utenza con una versione PC aggiornata per offrire caratteristiche uniche (come il supporto a più schermi o alle cosiddette risoluzioni "ultrawide") e offrire agli utenti che preferiscono mouse e tastiera l'opportunità di vivere uno dei giochi più apprezzati di questa generazione.

Per l'azienda sarebbe l'ennesima esclusiva PlayStation lanciata su PC in breve tempo, vista la prossima uscita di Ghost of Tsushima: Director's Cut su Steam: l'avventura di Sucker Punch Productions arriverà il 16 maggio, mentre per Ragnarok potrebbe essere lecita un'uscita nei mesi estivi.

Con le indiscrezioni su un possibile evento State of Play entro fine maggio, Sony Santa Monica potrebbe sfruttare un periodo di calma per l'industria per proporre il suo gioco d'azione ambientato nei Nove Regni ed espandere la presenza di PlayStation su PC, visti gli ottimi riscontri di produzioni come Horizon Forbidden West e del più recente Helldivers 2.