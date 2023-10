Da Kratos a Joel ed Ellie: le icone PlayStation invadono la Champions League

L'accordo è stato rinnovato dalle due parti, che per celebrare l'intesa hanno condiviso un nuovo spot televisivo in cui le icone dei giochi per PS5 contribuiscono alla buona riuscita di una partita .

Nel video, infatti, si vedono alcuni dei protagonisti dei videogame più importanti per PlayStation, da The Last of Us a God of War, passando per AstroBot e il più recente Marvel's Spider-Man 2.

Lo spot si apre con Joel ed Ellie di The Last of Us che, in sella a un cavallo, si dirigono verso il rettangolo di gioco per consegnare il pallone all'arbitro. Mentre il piccolo robot Astro raccoglie la monetina lanciata dal direttore di gara per determinare chi darà inizio al match, i due Arrampicamuri dei fumetti Marvel, Peter Parker e Miles Morales, si cimentano in un atto di puro eroismo impedendo a un maxischermo di crollare rovinosamente sul suolo.

Una volta che i protagonisti del videogioco postapocalittico di Naughty Dog raggiungono il campo e consegnano la sfera all'arbitro, è finalmente il momento di iniziare: si vedono Kratos e Atreus di God of War, con il dio della guerra creato da Sony Santa Monica intento a suonare il leggendario corno della mitologia norrena, il Gjallarhorn, in sostituzione del fischio d'inizio.

La collaborazione tra Sony e UEFA prosegue ininterrottamente dal 1997 e il nuovo spot (realizzato in collaborazione tra adam&eveDDB, Biscuit Filmworks, Trim Editing e Untold Studios sulle note di "Fissatore") vuole promuovere fascino dell'imprevedibilità che accomuna calcio e videogiochi. Il video comparirà in tutte le prossime della Champions League, dalla fase a gironi fino alle battute finali della competizione.