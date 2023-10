PlayStation 5 diventa più "piccola": arriverà a novembre in due versioni

Anche in questo caso, la nuova PlayStation 5 sarà caratterizzata da due varianti: la prima, quella con lettore Blu-ray già integrato, e la versione "Digital", che potrà essere eventualmente "aggiornata" con l'acquisto del lettore removibile. Entrambe offriranno le stesse caratteristiche tecniche e prestazioni.

La nuova PlayStation 5 avrà un design più compatto: Sony parla di un volume inferiore del 30% e un peso minore (18% per la versione Digital, 24% per la Standard), con la possibilità di trasformare il modello più economico nella versione "standard" con l'acquisto del lettore Blu-ray (in vendita a 119,99 euro), opzione possibile grazie a un nuovo sistema di pannelli laterali che cambia rispetto al modello originale.

Per garantire la possibilità di espandere facilmente l'edizione PS5 Digital con l'acquisto del lettore Blu-ray, Sony ha scelto di dividere ciascun pannello in due parti: quella inferiore resterà opaca, come il modello attuale, mentre quella superiore sarà lucida. Ciò renderà inutilizzabili i pannelli colorati attualmente in commercio, con l'azienda che sfrutterà verosimilmente l'occasione per proporre dei modelli adatti a questo nuovo design (e, probabilmente, soluzioni più accattivanti, dal punto di vista estetico).

Entrambi i modelli potranno essere posizionati facilmente in orizzontale grazie al piccolo supporto incluso nella confezione, ma nonostante il prezzo delle due versioni sia più elevato rispetto al passato (449,99 euro per il modello Digital, 549,99 euro per quello con lettore Blu-ray), sarà necessario acquistare uno stand aggiuntivo per il posizionamento della console in verticale.

Sony ha deciso di non includere, infatti, lo stand attualmente presente in ogni modello di PlayStation 5, obbligando i nuovi utenti a un ulteriore esborso di 29,99 euro. Per ottenere l'esperienza completa, insomma, toccherà sborsare 579,98 euro, mentre coloro che acquisteranno il modello Digital e di acquistare successivamente il lettore Blu-ray e lo stand, arriveranno a spendere 599,97 euro.

Dal punto di vista tecnico, la nuova versione di PS5 non offrirà "potenziamenti" rispetto a quello lanciato nel 2020: l'unica differenza è l'inserimento di un disco a stato solido da 1TB (contro gli 825GB del modello originale), che sarà alla base di entrambe le riedizioni. Una scelta che permetterà ai giocatori di contare su un po' di spazio in più, utilissimo per gestire le installazioni sempre più ingombranti dei videogame di ultima generazione.

Al momento non è stata confermata la data di distribuzione sul mercato italiano: la nuova PlayStation 5 arriverà negli Stati Uniti a novembre e sarà distribuita attraverso il portale ufficiale di Sony per evitare il problema dei soliti bagarini. Nei mesi successivi, la casa nipponica espanderà la distribuzione anche agli altri paesi, Italia inclusa, andando a rimpiazzare completamente l'attuale modello una volta esaurite le ultime scorte.