Spider-Man 2 e Final Fantasy VII Rebirth infiammano lo State of Play di Sony

Sony spinge sull'acceleratore, quando manca poco ormai al debutto del titolo di punta per l'autunno di PlayStation 5 : in occasione dell'ultimo State of Play , l'azienda ha mostrato un nuovo video di Marvel's Spider-Man 2 e confermato alcune delle grandi uscite invernali, in una presentazione all'insegna dei videogame di stampo nipponico che ha coinvolto anche Final Fantasy VII Rebirth e Resident Evil 4 Remake .

L'evento ha offerto una panoramica delle novità alla base della nuova avventura di Peter Parker e Miles Morales in una New York più vasta che mai, oltre a confermare la data di lancio del secondo atto del rifacimento di Final Fantasy VII e a presentare l'espansione del survival horror dedicata ad Ada Wong.

In arrivo tra poche settimane, Marvel's Spider-Man 2 potrà contare su numerose migliorie a livello di gameplay, incluso un sistema di viaggio rapido che ci proietterà da una parte all'altra di New York in pochi istanti. Funzione, questa, particolarmente utile quando i giocatori vorranno passare da Peter a Miles (e viceversa) durante le fasi di esplorazione libera.

Insomniac Games ha svelato che l'esclusiva per PlayStation 5 includerà più di sessanta costumi presi da fumetti, film e serie animate, grazie ai quali sarà possibile personalizzare l'aspetto dei due supereroi: alcuni offriranno anche varianti cromatiche per garantire ulteriori possibilità di rendere "unico" il proprio Spider-Man.

Durante lo State of Play è stato confermato da Square-Enix che Final Fantasy VII Rebirth uscirà il 29 febbraio 2024 in esclusiva su PS5, un accordo che dovrebbe durare almeno tre mesi prima che il secondo atto della trilogia dedicata alla storica "fantasia finale" arrivi anche su PC. Il progetto, a ogni modo, sarà talmente enorme da offrire più di cento ore di contenuti e richiedere due dischi Blu-ray per ospitare tutti i dati necessari.

Sempre restando in casa Square-Enix, lo studio ha confermato l'arrivo di una beta pubblica per Foamstars, lo sparatutto simile a Splatoon che, in attesa dell'esordio, si lascerà provare su PlayStation 5 dal 29 settembre al 1 ottobre.

Un'altra grande protagonista della serata è stata Capcom, che ha proposto ai fan di Resident Evil 4 Remake due novità importanti: la prima riguarda l'arrivo della nuova espansione Separate Ways, che dal 21 settembre permetterà agli amanti della saga horror un'avventura a pagamento che approfondirà la storia di Ada Wong. L'altra novità riguarda la conferma della versione per PlayStation VR2 del gioco, che sarà disponibile dal prossimo inverno in veste gratuita per tutti i possessori del visore.

I giocatori che hanno acquistato l'headset VR di Sony potranno andare a caccia di entità paranormali con Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, nuova produzione in VR dedicata agli Acchiappafantasmi che debutterà sul mercato il 26 ottobre, giusto in tempo per Halloween.

Tra l'annuncio di un'espansione per Tales of Arise, che il 9 novembre si amplierà con Beyond the Dawn, e un video di gameplay per Helldivers 2, che conferma l'arrivo del sequel dello sparatutto di Arrowhead per l'8 febbraio 2024, Sony ha mostrato un video dedicato ai prossimi accessori per PlayStation 5.

Si tratta dei rivestimenti laterali e dei controller DualSense con tinta metallizzata, che faranno parte della nuova gamma Deep Earth Collection. I modelli rossi e blu arriveranno il 3 novembre, mentre per la versione argento toccherà attendere il 26 gennaio 2024.

Durante l'evento c'è stato spazio anche per uno degli ultimi botti di un 2023 certamente indimenticabile per gli appassionati di videogiochi: Ubisoft ha mostrato un nuovo trailer dedicato ad Avatar: Frontiers of Pandora, il gioco open-world che ci porterà nel mondo creato da James Cameron per farci vivere un'avventura memorabile come uno degli ultimi membri del clan Sarentu. L'uscita è fissata al 7 dicembre.