PlayStation 5 prende il volo, Sony festeggia oltre 40 milioni di console in tutto il mondo

La crisi che ha tenuto PlayStation 5 lontana dai negozi di tutto il mondo per oltre due anni è definitivamente alle spalle: Sony ha confermato di aver superato il traguardo di 40 milioni di unità vendute per la sua console ammiraglia sin dal lancio avvenuto a novembre 2020, preparandosi a una nuova corsa che partirà al termine dell'estate una volta arrivato il momento della prossima, grande esclusiva: Marvel's Spider-Man 2 .

C'è voluto un po' di tempo prima che Sony riuscisse a risolvere i problemi di produzione che hanno attanagliato la sua console di ultima generazione sin dal debutto sul mercato, ma la strada sembra essere finalmente in discesa per PlayStation 5.

"Abbiamo lanciato PlayStation 5 a novembre 2020 e il mondo si trovava in una condizione del tutto diversa rispetto a quando avevamo annunciato la console nel 2019", afferma Jim Ryan, amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment. "Nonostante le sfide senza precedenti causate dal Covid-19, i nostri team e i nostri partner hanno lavorato diligentemente per far arrivare PS5 in tempo".

"Abbiamo continuato a fronteggiare venti avversi con la pandemia, e ci sono voluti mesi prima che le catene di approvvigionamento si normalizzassero in modo da avere scorte a sufficienza per tenere il passo della domanda", prosegue Ryan. "Per più mesi di quanti mi piaccia ricordare, abbiamo continuato a ringraziare la nostra community per la pazienza dimostrata durante la risoluzione di questi problemi. Ma ora l'offerta di PS5 è ben rifornita, e la domanda viene finalmente soddisfatta. Con il supporto dei fan PlayStation abbiamo raggiunto il traguardo di 40 milioni di PS5 vendute ai giocatori dal lancio".

Lanciata pochi mesi prima che la pandemia da Covid-19 portasse alla carenza globale di semiconduttori, che ha reso sostanzialmente impossibile acquistare una nuova console al prezzo di vendita abituale, PS5 ha raggiunto il traguardo di 40 milioni di unità vendute in tutto il mondo con due mesi di ritardo rispetto ai dati registrati dalla società di Tokyo durante il ciclo vitale di PlayStation 4.

Ciò nonostante, vista l'incredibile richiesta da parte del pubblico negli anni di "assenza" nei negozi, non è da escludere che l'attuale ammiraglia di Sony possa riuscire a recuperare il terreno perduto con il lancio delle prossime esclusive create da PlayStation Studios e dalle aziende di terze parti, che le permetterebbero di raggiungere e superare i numeri di una console vicina a piazzare 120 milioni di unità in tutto il mondo. Impresa non impossibile, vista la possibile distribuzione di un nuovo modello "Slim" di PS5 tra pochi mesi e le voci sulla versione "Pro", che potrebbe arrivare a metà del ciclo vitale della console per amplificare le vendite totali.

IGN

"PS5 è stata lanciata con il miglior catalogo di titoli della nostra storia, e lo sprint per garantire grandi contenuti prosegue senza sosta", prosegue Ryan. "Partendo dagli innovativi indie fino ai blockbuster tripla-A, al momento sono disponibili oltre 2.500 giochi per PS5 e non è mai stato un momento migliore per godersi PS5".

Il presidente ha poi condiviso i quaranta giochi che, in attesa di Marvel's Spider-Man 2, si sono distinti maggiormente dal lancio della console a oggi: oltre a esclusive del calibro di Horizon: Forbidden West, God of War: Ragnarok, Returnal e Gran Turismo 7 ci sono anche titoli di terze parti come Elden Ring, Hogwarts Legacy, Call of Duty: Modern Warfare II e FIFA 23.