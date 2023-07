Marvel's Spider-Man 2, l'esclusiva PlayStation infiamma il Comic-Con di San Diego

Insomniac Games svela il nuovo capitolo del videogame d'azione dedicato all'Uomo Ragno, in uscita su PlayStation 5 in autunno, con un primo sguardo al personaggio di Venom

Il 2023 sarà l'anno del ritorno dell' Uomo Ragno nel mondo dei videogiochi: in occasione di un evento organizzato da Sony e Insomniac Games nella cornice del festival Comic-Con 2023 di San Diego, è stato svelato un nuovo trailer dedicato alla storia di Marvel's Spider-Man 2 , il gioco d'azione in esclusiva per PlayStation 5 che vedrà gli eroi Peter Parker e Miles Morales combattere contro il simbionte Venom .

Ambientato nove mesi dopo la conclusione della storia di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, il nuovo gioco d'azione in uscita il 20 ottobre racconterà una nuova storia ambientata in una New York ancora più vasta e dettagliata rispetto ai due episodi lanciati finora da Insomniac.

Nel trailer svelato al festival dei fumetti di San Diego, la software house ha mostrato alcuni dei personaggi che incontreremo nella nuova avventura: oltre a Peter e Miles, che potranno essere controllati dal giocatore durante la storia e potranno essere alternati liberamente nella modalità di esplorazione libera, ci sarà spazio per il ritorno di Mary Jane (ora giornalista presso il Daily Bugle, sotto la guida del direttore J. Jonah Jameson) e per l'apparizione di Harry Osborn, figlio di Norman Osborn e miglior amico di Peter, che avrà un ruolo centrale nel comparto narrativo.

Il filmato ha mostrato alcuni dei nuovi poteri che le due incarnazioni di Spider-Man potranno utilizzare per affrontare i nemici di quest'avventura, tra cui spicca il già noto Kraven il Cacciatore e lo spaventoso Venom. Peter, in particolare, potrà attingere da nuove abilità derivate dal simbionte alieno che entrerà in contatto con lui, alterando in modo significativo non solo i suoi poteri, ma anche la personalità e la condotta sul campo.

Sony e Insomniac hanno approfittato dell'occasione per mostrare l'edizione da collezione del gioco, impreziosita da una statuetta che vede Venom intento a lottare con i due eroi, e gli hardware PlayStation a tema che saranno disponibili a partire dal mese di settembre.

Oltre al controller DualSense speciale dedicato a Spider-Man, ci sarà anche una versione di PlayStation 5 con pannelli laterali colorati che "ricordano" il comportamento del simbionte nero, pronto a contagiare il suo ospite fino a prenderne il controllo. Gli stessi pannelli saranno disponibili separatamente per coloro che possiedono già la console ammiraglia di Sony.