Videogiochi, Microsoft è sicura: "PlayStation 5 Slim uscirà quest'anno"

Stando al documento presentato dalla casa di Redmond, la nuova console sarà distribuita allo stesso prezzo proposto originariamente dall'azienda nipponica per il modello Digital Edition di PlayStation 5, che dovrebbe permettere a Sony di restare sotto la soglia dei 399 dollari/euro.

L'indiscrezione è arrivata in un atto diffuso da Microsoft per convincere la giudice Jacqueline Scott Corley che, nonostante la potenza inferiore, Nintendo Switch debba essere a tutti gli effetti considerata come una "rivale", questione che permetterebbe all'azienda statunitense di far apparire il marchio Xbox come "il terzo protagonista che sta uscendo sconfitto dalla guerra tra le console".

All'interno dell'atto, infatti, Microsoft ha rivelato importanti dettagli sui piani futuri di Sony e del suo marchio videoludico: "PlayStation vende anche una Digital Edition meno costosa a 399,99 dollari e prevediamo che entro la fine dell'anno lancerà il nuovo modello PlayStation 5 Slim allo stesso prezzo", si legge nel documento. "Sony prevede inoltre il lancio di una versione portatile di PlayStation 5 nel corso dell'anno a un prezzo inferiore a 300 dollari".

L'ultima indiscrezione riguarda la "console" PlayStation nata per sfruttare lo streaming, Project Q, annunciata all'evento PlayStation Showcase: si tratta di un dispositivo portatile dotato di schermo e di controller dotato di tutte le caratteristiche principali di DualSense, studiato per garantire lo streaming dei giochi collegandosi in modalità wireless alla propria PlayStation 5. Sony non ha ancora annunciato una data di uscita o un prezzo per questa nuova periferica, ma è evidente che Microsoft abbia già informazioni più concrete sul target scelto dall'azienda rivale.

L'arrivo di un modello "Slim" di PlayStation 5 non sorprende, considerando che a novembre la console giapponese celebrerà il terzo anniversario e che, nella generazione di PS4, Sony ha optato per la stessa strategia esattamente tre anni dopo: nel 2016, PlayStation 4 Slim ha preso il posto del modello Standard lanciato nel 2013, mentre una versione "Pro" è stata lanciata nel 2017 per offrire prestazioni superiori.

Non è chiaro se Sony deciderà di impreziosire il suo catalogo con una versione più potente di PS5, ma è lecito credere che l'azienda possa svelare ulteriori informazioni in occasione di un prossimo evento digitale PlayStation Showcase.