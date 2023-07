PlayStation punta sull'accessibilità: il Controller Access uscirà a dicembre

La nuova periferica di Sony, studiata per offrire un'esperienza personalizzata agli utenti con disabilità, sarà utilizzabile con i giochi per PlayStation 5

Il controller per PS5 arriverà nei negozi al prezzo consigliato di 90 euro e garantirà la possibilità di personalizzare l'esperienza di gioco in base alle proprie esigenze.

Da tempo, Sony sta dimostrando una grande attenzione nei confronti dell'accessibilità: le maggiori esclusive PlayStation sono sempre più ricche di opzioni in grado di adattare l'esperienza ludica alle esigenze dei giocatori con disabilità, e non sorprende che l'azienda abbia voluto fare un passo in più creando un hardware dedicato che potesse supportare questi sforzi.

Presentato con il nome in codice di Project Leonardo, Controller Access è ormai in dirittura d'arrivo e permetterà di modificare la sua conformazione usando cappucci di formato diverso per ciascun pulsante: oltre ai piatti estesi e ai profili sporgenti, ci sono infatti dei "cappucci tasto" convessi, piatti e curvi da usare insieme ai "cappucci levette" standard, a cupola e di tipo sferico. Ogni tasto, insomma, potrà essere personalizzato in base alle esigenze personali per superare le "barriere" e consentire a chiunque di godersi il proprio videogame preferito.

IGN

Tutto ciò sarà supportato anche a livello software, con un'applicazione integrata che darà modo di creare fino a trenta profili differenti per adattare i pulsanti a ciascun gioco e, ovviamente, la possibilità di regolare separatamente tutti i parametri principali di ogni singolo pulsante. Non mancano, inoltre, quattro porte di espansione per periferiche esterne di terze parti e la possibilità di usare fino a due Controller Access insieme al tradizionale joypad DualSense.

È lecito attendersi che, al lancio della periferica, alcuni dei giochi più importanti disponibili su PlayStation 5 possano aggiornarsi per supportare nuove opzioni in fatto di accessibilità così da interfacciarsi al meglio con il Controller Access creato da Sony, mentre è altamente probabile che le prossime esclusive come l'ormai imminente Marvel's Spider-Man 2 possano già supportare nativamente questa periferica con alcune opzioni dedicate. È importante sottolineare, tuttavia, che Controller Access non avrà bisogno di aggiornamenti dedicati per funzionare, dal momento che nasce proprio al fine di garantire alle persone con disabilità di usare qualsiasi gioco per PS5.