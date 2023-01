PlayStation VR2 e Project Leonardo: le novità svelate da Sony al CES 2023

Si è tenuta al CES 2023 di Las Vegas la consueta conferenza di Sony , durante la quale l'azienda ha annunciato alcune novità legate al marchio PlayStation : direttamente dalla fiera annuale dedicata al mondo della tecnologia, il colosso giapponese ha confermato di aver venduto oltre 30 milioni di PS5 in tutto il mondo e ha presentato una nuova periferica votata a offrire una maggiore accessibilità per giocatori diversamente abili.

Sony aveva già anticipato la sua partecipazione al Consumer Electronic Show 2023 di Las Vegas, e l'azienda nipponica non ha deluso gli appassionati di tecnologia e videogiochi che hanno deciso di seguire la presentazione in diretta.

Il presidente e amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha annunciato che PlayStation 5 ha superato quota 30 milioni di unità vendute nel mondo, con un incremento di cinque milioni di console rispetto all'ultimo aggiornamento ufficiale arrivato lo scorso novembre. Secondo Ryan, Sony ha finalmente superato la crisi che negli ultimi anni ha visto l'azienda produrre a fatica nuove scorte, assicurando che da oggi in poi sarà molto più facile riuscire ad acquistare una console PS5.

Un'ottima notizia per tutti coloro desiderassero mettere le mani sull'ammiraglia PlayStation in vista dell'imminente debutto di PlayStation VR2, protagonista durante la presentazione al CES 2023 con un segmento dedicato ad alcuni degli oltre 30 giochi che faranno parte della line-up: oltre a Beat Saber, una delle maggiori hit del panorama VR, è stato confermato che Gran Turismo 7 sarà disponibile al lancio del nuovo visore il prossimo 22 febbraio con una modalità in realtà virtuale, presentata brevemente con un video di gameplay. Coloro fossero in possesso del gioco base potranno scaricare gratuitamente il nuovo aggiornamento.

Sempre Gran Turismo è stato protagonista di un video, questa volta dedicato al film basato sulla saga di Polyphony Digital: l'adattamento cinematografico arriverà ad agosto e vedrà attori del calibro di Archie Madekwe, Orlando Bloom e David Harbour interpretare alcuni dei personaggi che compariranno nella pellicola, che come suggerisce il trailer alternerà delle sequenze in live-action con momenti estrapolati direttamente dai videogame.

La notizia più interessante riguarda tuttavia un nuovo accessorio per PlayStation chiamato Project Leonardo: si tratta della risposta di Sony al celebre Xbox Adaptive Controller con cui Microsoft ha ridotto le barriere d'ingresso nel mondo dei videogiochi per tutti gli utenti diversamente abili: similmente alla soluzione della casa di Redmond, Project Leonardo darà ai possessori di PlayStation 5 un kit completamente personalizzabile realizzato in collaborazione con un team di esperti in fatto di accessibilità.

Il controller, di forma circolare, potrà essere adattato con tasti e stick analogici di grandezza variabile per creare una configurazione idonea alle proprie esigenze in termini di forza, capacità motorie e fisiche. Il tutto, ovviamente, sarà supportato anche a livello software con un'app nativa che consentirà di gestire ogni input a piacimento, permettendo l'uso di un singolo tasto per combinazioni di comandi e l'uso di diversi profili per adattarsi alle esigenze che possono presentarsi con videogame di generi differenti.

I giocatori saranno in grado di utilizzare fino a due controller Project Leonardo e il tradizionale DualSense contemporaneamente per ottenere la massima flessibilità, permettendo a coloro ne avessero bisogno di collaborare con altri giocatori in caso di necessità in alcuni contesti particolari, facendosi aiutare ad esempio da un familiare per superare uno scontro con un boss.

Al momento non ci sono indicazioni sulla finestra di lancio o sul possibile prezzo di Project Leonardo, ma Sony promette ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi: l'azienda lavorerà a stretto contatto con organizzazioni specializzate come AbleGamers, SpecialEffect e Stack Up, oltre ai team dedicati all'accessibilità dei suoi studi first-party Sony Santa Monica e Naughty Dog, al fine da offrire una periferica adatta a ogni esigenza, permettendo così di abbattere le barriere del mondo del gaming e rendere questa passione possibile davvero per chiunque.

