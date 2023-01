PlayStation VR2, la realtà virtuale di PS5 invade Las Vegas

Sarà il CES 2023 di Las Vegas l'appuntamento scelto da Sony per svelare nuovi dettagli sull'atteso PlayStation VR2 , il nuovo headset VR che il prossimo mese espanderà gli orizzonti di PlayStation 5 con nuove esperienze e mondi da esplorare indossando un visore per la realtà virtuale.

La casa nipponica ha confermato la propria partecipazione alla fiera dedicata alla tecnologia, che si tiene ogni anno nella città del Nevada, per presentare nuovamente il suo accessorio destinato ai possessori di PS5. L'appuntamento, che potrà essere seguito in streaming, è previsto alle ore 02:00 del 5 gennaio.

Sony sarà presente al CES 2023 con un panel dedicato alle sue novità tecnologiche, e il prodotto principale mostrato dall'azienda è proprio il nuovo headset VR atteso il prossimo 22 febbraio al prezzo di 599,99 euro: è lecito attendersi una presentazione in grande stile con numerose dimostrazioni in tempo reale e tanti dettagli sui giochi che faranno parte della line-up di lancio.

Proprio lo scorso anno, sempre alla fiera di Las Vegas, Sony presentò un'esclusiva del calibro Horizon: Call of the Mountain, lo spin-off della saga ruolistica di Guerrilla Games che ci permetterà di esplorare il mondo post-apocalittico di Horizon in modo completamente inedito. L'annuncio è arrivato in occasione del panel dedicato alle caratteristiche tecniche di PlayStation VR2, e non è da escludere che il colosso nipponico possa ripetersi presentando qualche altra sorpresa prevista per il lancio del suo nuovo visore.

