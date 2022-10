DualSense Edge, il nuovo controller di PlayStation 5 debutterà a gennaio

La nuova periferica per PlayStation 5 sarà disponibile dal 26 gennaio , al prezzo di ben 240 euro.

Svelato in occasione della conferenza Opening Night Live alla Gamescom 2022 di Colonia, DualSense Edge è una versione professionale del controller che viene fornito in dotazione con PS5, sulla falsariga della variante Elite Wireless Controller proposta da Microsoft per le sue console Xbox.

DualSense Edge arriverà all'interno di una custodia rigida studiata sia per il trasporto, sia per l'alloggiamento dei numerosi accessori con cui gli acquirenti potranno personalizzare il funzionamento e l'aspetto della periferica: oltre ai quattro tasti posteriori (due a mezza cupola e due a forma di levetta, intercambiabili in pochi passaggi),

ci sarà spazio anche per tre coppie di stick analogici

standard

leggermente più bassi e

sensibilmente più alti

per ottenere una risposta in linea con i propri gusti: quelli(concavi), quelliquelli(la cui superficie è convessa in entrambi i casi).

Alle spalle ci sono i classici trigger adattivi già visti sulla versione base di DualSense, con una particolarità:

dei tasti consentono di regolare la corsa dei grilletti L2 e R2

Gli stick analogici saranno regolabili tramite un'applicazione proprietaria

Quick Swap

, riducendola per impiegare meno tempo a premere il trigger nel caso di uno sparatutto.: i giocatori potranno regolare le zone morte e la sensibilità nei movimenti. I due tasti, posizionati sotto di essi, consentono di gestire due profili differenti o regolare l'audio a piacimento.

Completano la dotazione il

cavo intrecciato USB

alloggiamento del connettore USB-C che consente di mantenerlo in posizione durante le partite più intense

anche DualSense Edge potrà essere ricaricato direttamente dalla custodia protettiva

, che permetterà di ricaricare la batteria integrata all'interno, e un, senza il rischio che si disconnetta all'improvviso. Come succede nella nuova versione del joypad professionale per Xbox,, sfruttando il connettore USB presente sul retro.

Nonostante le caratteristiche "premium" del nuovo prodotto, il prezzo scelto da Sony per il suo controller DualSense Edge non è stato accolto particolarmente bene dalla community PlayStation, che visto il target scelto per una simile periferica adesso

temono che il prezzo di PlayStation VR2 possa essere sensibilmente più elevato rispetto a quello del primo modello

600-700 euro

primi mesi del 2023

: le stime, infatti, parlano di un possibile prezzo di lancio diper il nuovo headset per la realtà virtuale in arrivo su PS5, il cui debutto è previsto per i