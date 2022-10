Lucca accoglie PlayStation per la nuova edizione della fiera Comics & Games

Per l'occasione, l'azienda terrà una serie di appuntamenti dedicati ad approfondire i segreti di PlayStation Plus , che proprio recentemente si è ampliato per offrire un catalogo più ampio di giochi e vantaggi esclusivi per i suoi utenti.

PlayStation Italia sarà al festival di Lucca con La Casa dei Player, video podcast incentrato proprio sul servizio in abbonamento per PC, PlayStation 4 e PS5, con episodi che saranno ospitati nella suggestiva cornice di Piazza dell'Anfiteatro, nel centro della città.

L'azienda sarà presente a Lucca

dal 28 ottobre al 1 novembre

MikeShowSha

Francesco Frank Lotta

, con eventi in diretta (che potranno essere seguiti anche sul canale Twitch di PlayStation Italia) che coinvolgeranno ospiti del calibro di, content creator che può vantare oltre tre milioni d'iscritti al suo canale YouTube, e, conduttore radiofonico che da sempre manifesta una grande passione per i videogiochi, ma nell'arco dei cinque giorni ci sarà spazio per tanti altri ospiti che saranno presenti in diretta per parlare del servizio PlayStation Plus e dei suoi vantaggi.