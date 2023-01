The Last of Us: 37 milioni di copie vendute nel mondo, novità in vista del decimo anniversario

In vista dell'anniversario, l'azienda ha mostrato un piccolo assaggio del gioco multiplayer Factions , stuzzicando i fan con un riferimento al potenziale terzo capitolo della saga principale, The Last of Us: Parte 3 .

Lanciato originariamente nel giugno 2013 su PlayStation 3 e da allora arrivato anche su PS4 (prima con una riedizione, poi con un sequel) e PS5 (con il recente remake dell'originale), The Last of Us si accinge a festeggiare il suo decimo anniversario in tanti modi differenti.

Il franchise esordirà sul piccolo schermo con l'ormai imminente serie televisiva realizzata da Craig Mazin, regista di Chernobyl, per raccontare nuovamente la storia di Joel ed Ellie grazie alle performance degli attori Pedro Pascal e Bella Ramsey, che permetteranno a un nuovo pubblico di scoprire il pericoloso e oscuro mondo concepito dalla software house. Lo stesso pubblico avrà poi modo di provare in prima persona gli orrori di The Last of Us grazie al rifacimento del primo capitolo che, dopo il debutto su PlayStation 5 dello scorso anno, arriverà anche su PC il prossimo 3 marzo.

Per Naughty Dog e PlayStation sarà un'occasione d'oro per raggiungere nuovi record, con la serie che alla fine del 2022 ha fatto registrare più di 37 milioni di copie in tutto il mondo: numeri destinati a crescere una volta che il gioco debutterà su computer, ma soprattutto quando arriverà finalmente il momento di lanciare l'ambizioso gioco multiplayer conosciuto con il nome in codice di Factions, progetto diretto da Vinit Agarwal, Joe Pettinati e Anthony Newman che a detta dell'azienda rappresenterà un'esperienza fresca e ambiziosa.

Non è chiaro se il progetto vedrà effettivamente la luce quest'anno, o se toccherà attendere ancora prima di potersi cimentare nelle sfide multiplayer di Factions. Naughty Dog promette che nuovi dettagli arriveranno nel corso del 2023, con il co-presidente Neil Druckmann che ha colto l'occasione per presentare un artwork inedito in cui si scorge una nave da crociera arenata, ormai in rovina, e alcuni personaggi pronti a raggiungerla. In chiusura, il team di sviluppo ha anticipato che ci saranno ulteriori sorprese per celebrare il decimo anniversario della saga.

Ai microfoni di The Hollywood Reporter, Druckmann ha confermato che "ci sono altre storie ancora da raccontare", e in tal senso non è da escludere che Sony e PlayStation possano finalmente svelare un primissimo teaser di The Last of Us: Parte 3 per condividere con i fan la direzione intrapresa per concludere le vicende di Joel, Ellie e tutti gli altri personaggi di questo universo così affascinante.

