The Last of Us, ecco i protagonisti della serie basata sul videogame di Naughty Dog

Quando mancano meno di due mesi al debutto sul piccolo schermo, si torna a parlare di The Last of Us , la serie televisiva basata sul popolare videogioco in esclusiva per le console PlayStation: in occasione del festival CCXP22 di San Paolo, HBO e Naughty Dog californiana hanno presentato ufficialmente i poster dedicati ai personaggi principali che appariranno nella prima stagione al fianco di Pedro Pascal e Bella Ramsey .

I due attori, che vestiranno i panni dei protagonisti Joel Miller ed Ellie Williams, non saranno le uniche star hollywoodiane a far parte della produzione realizzata da Craig Mazin, già regista di Chernobyl, e Neil Druckmann, co-creatore del videogame cult lanciato nel 2013 su PlayStation 3.

Nel cast della prima stagione di The Last of Us, infatti, ci saranno anche attori come Nick Offerman (Parks and Recreation, Fargo), che vestirà i panni di Bill, Gabriel Luna (Agents of S.H.I.E.L.D., True Detective) in quelli di Tommy e Storm Reid (The Suicide Squad - Missione suicida, Euphoria) nel ruolo di Riley. Per inaugurare il festival brasiliano, sono stati svelati i poster ufficiali dedicati ai personaggi, che mostrano gli undici attori principali nei rispettivi costumi di scena e danno un'anticipazione di alcune location che scopriremo nella serie in arrivo il 16 gennaio.

Pur cercando di mantenere gli elementi cardine del videogioco originale, la serie televisiva di The Last of Us non adatterà pedissequamente gli eventi della produzione PlayStation, ma tenterà di offrire anche nuovi punti di vista sull'epopea post-apocalittica di Joel ed Ellie in un mondo devastato dal virus Cordyceps. A testimonianza di ciò ci sono personaggi mai visti nel videogame come Frank (interpretato da Murray Bartlett), partner di Bill, e la coppia composta da Marlon e Florence, interpretati rispettivamente da Graham Greene ed Elaine Miles.

Si prospetta, insomma, un adattamento davvero imponente, visto il budget milionario investito da HBO per dar vita alla sceneggiatura originariamente concepita da Druckmann, ma ci sarà spazio anche per alcuni omaggi a chi ha reso possibile il successo del videogioco un decennio fa: gli attori Troy Baker e Ashley Johnson, che hanno prestato la loro voce e le movenze per il performance capture di Joel ed Ellie, saranno infatti presenti nella prima stagione in due ruoli inediti. È lecito credere che un nuovo trailer possa arrivare nelle prossime ore, direttamente dal festival CCXP 22.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!