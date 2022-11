La serie di The Last of Us si prepara a conquistare il piccolo schermo: ecco la data ufficiale

Qualche giorno fa, invece, è trapelata erroneamente in rete la data di uscita della serie, la quale è stata successivamente confermata direttamente dalla produzione.

Naughty Dog e HBO hanno infatti confermato che l'adattamento televisivo di The Last Of Us debutterà il 15 gennaio 2023. La data della première, che era trapelata attraverso l'app e il sito web della piattaforma in streaming HBO Max, è stata poi ufficializzata per la gioia degli amanti della saga videoludica. La notizia è stata condivisa anche dagli stessi attori che interpretano i protagonisti, corredata da una nuova immagine che mostra Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel e Ellie mentre camminano tra le macerie di una città.

La prima stagione di The Last of Us, curata dal regista di Chernobyl Craig Mazin e dallo stesso Neil Druckmann per Naughty Dog, sarà composta da dieci episodi: la trama andrà a coprire gli eventi del primo capitolo uscito nel 2013, sebbene i suoi autori abbiano spesso ribadito che alcune puntate presenteranno eventi che andranno a discostarsi notevolmente dal gioco.

