The Last of Us, arriva il primo trailer per la serie TV tratta dal videogame

È arrivato in occasione dell'evento annuale organizzato da Naughty Dog per celebrare la sua saga videoludica il primo trailer ufficiale di The Last of Us , l'adattamento televisivo del gioco d'avventura creato dagli autori di Uncharted : realizzato dal regista Craig Mazin sotto l'egida di HBO , la serie sarà distribuita nel 2023 e vedrà Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei protagonisti Joel ed Ellie .

In occasione del The Last of Us Day, la giornata indetta dallo studio californiano per festeggiare insieme ai suoi fan la saga post-apocalittica lanciata originariamente nel 2013 su PlayStation 3, il trailer dello show televisivo ha mostrato per la prima volta la coppia composta da Pascal (The Mandalorian) e Ramsey (Il Trono di Spade) interpretare i due storici protagonisti dell'avventura post-apocalittica.

Il primo trailer della serie di

The Last of Us

Chernobyl

Neil Druckmann

PlayStation Productions

Cordyceps

Clicker

, realizzata dal regista diin collaborazione con(responsabile della saga presso Naughty Dog) e, mostra in azione alcuni dei personaggi principali del franchise in quella che è una versione in rovina degli Stati Uniti d'America, devastati dal letale virusche ha tramutato buona parte degli abitanti in famelici zombi noti come

Proprio una di queste creature è tra gli elementi che si possono scoprire nel primo filmato ufficiale della serie, che sarà distribuita in Italia su Sky come buona parte delle serie di HBO: il teaser mostra anche un assaggio di

Sarah

Riley Abel

Left Behind

, figlia di Joel, in una scena che sembra essere estrapolata in tutto e per tutto dal prologo del videogame, e di, spalla di Ellie nell'espansione del gioco originale, presente anche nel recente remake per PlayStation 5 intitolato The Last of Us: Parte I

La serie di The Last of Us sembra adattare in modo fedele gli eventi alla base di un'avventura entrato ben presto nell'Olimpo dei videogiochi, ma non mancheranno alcune novità e variazioni per raccontare al meglio una storia che sarà necessariamente vissuta in modo meno diretto e interattivo rispetto a un videogame. Gli stessi interpreti che hanno offerto la propria voce ai personaggi del gioco, gli attori

Troy Baker

Ashley Johnson

, avranno un ruolo minore nell'adattamento televisivo come omaggio al loro ruolo nella produzione originale.