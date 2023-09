PlayStation Portal: la "console" per lo streaming di Sony arriva a novembre

La nuova periferica studiata per sfruttare la funzionalità Remote Play di PlayStation 5 arriverà in tempo per il periodo più intenso dell'anno

La "console" portatile di Sony, che sfrutterà la funzionalità di Remote Play per consentire a chi possiede già la console ammiraglia di giocare ai videogame installati sulla memoria senza accedere la tv, debutterà inizialmente nel negozio online ufficiale dell'azienda salvo poi arrivare qualche giorno più tardi nei punti vendita italiani.

PlayStation Portal sarà disponibile al prezzo di 219,99 euro a partire dal 15 novembre sul portale PlayStation Direct: lo scopo del colosso giapponese è di evitare che i "soliti bagarini" approfittino della possibilità di prenotare un numero eccessivo di unità presso i rivenditori online, da rivendere poi a prezzi esorbitanti come già successo, non a caso, nei primi anni di vita di PS5.

Con due settimane di vendita esclusiva sul proprio sito ufficiale e un meccanismo di prenotazione che eviterà l'acquisto di molteplici unità per un singolo utente, Sony punta a frenare questo fenomeno: solo dal 29 novembre, infatti, la piattaforma portatile debutterà nei negozi tradizionali, quando il pubblico che punta ad acquistare la periferica già al debutto ufficiale avrà avuto tutto il tempo di farlo.

Nel frattempo, l'azienda ha presentato un nuovo video che mostra PlayStation Portal in azione con alcuni dei giochi più importanti attualmente su PS5: tra God of War: Ragnarok e Horizon: Forbidden West, ci sarà spazio anche per la nuova avventura dei due supereroi Marvel, gli Spider-Man di Peter Parker e Miles Morales, che dal 20 ottobre dovranno affrontare due temibili minacce come Venom e Kraven il Cacciatore.