PlayStation Portal si presenta: ecco la "console" di Sony per giocare in streaming

È arrivato in occasione della Gamescom di Colonia il primo assaggio di PlayStation Portal , il nuovo dispositivo portatile noto precedentemente come Project Q e studiato da Sony per consentire a tutti i possessori di PS5 di accedere alla console in streaming, senza usare la tv di casa.

Sony torna nel settore dei dispositivi portatili, ma lo fa in modo differente rispetto al passato: dopo la prima, storica PSP e l'erede PlayStation Vita, l'azienda nipponica non ha voluto creare una versione "mobile" di PlayStation 5 in grado di emulare il successo di Switch, limitandosi a un accessorio che sfrutta il sistema di Remote Play per collegarsi alla propria PS5 sfruttando la rete domestica.

IGN

Definito opportunamente "lettore remoto" dalla stessa Sony, PlayStation Portal è un dispositivo che include uno schermo LCD da 8 pollici con risoluzione di 1080p e un frame rate di 60 fotogrammi per secondo, che presenta una porzione del controller DualSense ai lati del display. A sinistra è possibile notare la croce direzionale, il tasto Crea, uno stick analogico e il tasto PlayStation (con i tasti L1 e L2 sul retro), mentre a destra trovano spazio i quattro tasti azione (Croce, Triangolo, Quadrato e Cerchio), il tasto Opzioni, un altro stick analogico e la coppia di tasti R1 e R2 (posizionata anche in questo caso sul retro).

PlayStation Portal, che sarà distribuito al prezzo (non esattamente economico) di 219,99 euro nel Bel paese, permetterà di utilizzare in remoto i giochi PS5 installati sulla propria console tramite il sistema Remote Play, ma non consentirà agli utenti di sfruttare l'infrastruttura cloud di PlayStation Plus come ci si sarebbe aspettato da un dispositivo del genere. Sebbene funzionalità come feedback aptico e grilletti adattivi siano supportati da Portal per garantire lo stesso coinvolgimento del controller DualSense, fa storcere un po' il naso l'assenza della connettività Bluetooth, che impedirà ai giocatori di usare auricolari senza fili non ufficiali.

IGN

Già, perché per l'occasione Sony ha presentato una nuova linea di accessori marchiati PlayStation come gli "earbud" Pulse Explorer, che potranno essere collegati a PlayStation Portal (o a PS5) attraverso una nuova tecnologia chiamata PlayStation Link. Questa sarà supportata sulla console ammiraglia attraverso un dongle USB da collegare a una delle porte della console ed è condivisa anche con la nuova cuffia PlayStation Pulse Elite, che arriverà entro fine anno al prezzo di 149,99 euro.

Per coloro che non hanno intenzione di investire una somma importante (anche le cuffie Pulse Explorer saranno disponibili al prezzo di 219,99 euro in Italia), la periferica portatile offrirà l'opportunità di utilizzare la porta minijack da 3,5 pollici per l'uso di auricolari con cavo, ma una simile limitazione fa certamente discutere considerando il costo necessario a implementare una tecnologia ormai comune come il Bluetooth e il prezzo non certamente abbordabile di PlayStation Portal.

IGN

In attesa di scoprire la data di lancio ufficiale, non è da escludere che in seguito al feedback della community PlayStation l'azienda giapponese possa decidere di rivedere (in parte) la strategia che ha portato alla nascita di Portal, abilitando in futuro anche la possibilità di consentire il gioco attraverso il cloud agli utenti abbonati a PlayStation Plus Premium. Una caratteristica che renderebbe certamente più appetibile, agli occhi di molti, una periferica che attualmente potrebbe essere riservata a un numero ristretto di giocatori.