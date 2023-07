Project Q trapela in rete: la nuova "console portatile" PlayStation in azione

La periferica creata da Sony, in uscita a fine anno, si collegherà a PlayStation 5 per permetterà di giocare in streaming senza accendere la tv

Sebbene manchino ancora alcuni mesi per l'uscita di Project Q , la nuova periferica mobile PlayStation studiata per il gioco in streaming , sembra che qualcuno abbia già messo le mani sulla "console" creata da Sony per i possessori di PS5 : un nuovo video trapelato in rete ha mostrato più da vicino l'accessorio, confermando che il tablet centrale dovrebbe essere basato su sistema operativo Android .

Il video, pubblicato su Twitter dall'utente Zuby_Tech, ha mostrato non soltanto Project Q in funzione ma anche cosa ci sarà all'interno del nuovo hardware mobile creato dalla casa nipponica, che punta a lanciare il prodotto entro la fine del 2023.

Presentata in occasione dell'evento PlayStation Showcase dei mesi scorsi, Project Q è una periferica che unisce il controller DualSense e un tablet con schermo LCD da 8 pollici, studiata per offrire a chi possiede già la console ammiraglia giapponese la possibilità di giocare in streaming senza dover necessariamente accendere la TV, o ancora per continuare a giocare quando lo schermo è usato per altri contesti o da altri membri della famiglia.

Il materiale svelato da Zuby_Tech conferma le ipotesi precedenti: il tablet posizionato al centro di Project Q sarà un "tradizionale" tablet Android che sfrutterà la stessa app Remote Play già presente da tempo su dispositivi mobile. L'unico vantaggio, rispetto all'uso di un controller DualSense e un tablet di terze parti, sta nella possibilità di usare un dispositivo studiato per favorire un'ergonomia superiore senza l'uso di stand aggiuntivi che potrebbero rendere più pesante (e dunque scomodo) l'uso della riproduzione remota nel lungo periodo.

Il prezzo da pagare per una simile comodità (che, peraltro, resta ancora da confermare), tuttavia, non è da sottovalutare: stando alle ultime indiscrezioni emerse durante l'udienza tra Microsoft e l'ente antitrust FTC in merito all'acquisizione di Activision Blizzard, Project Q dovrebbe esordire sul mercato al prezzo di 299 euro al fianco di una nuova versione "Slim" di PlayStation 5, che potrebbe essere venduta a sua volta al prezzo di 399 euro, e al nuovo PlayStation Controller Access.

La conferma potrebbe arrivare nelle prossime settimane: dopo il PlayStation Showcase estivo, Sony avrebbe infatti in programma un secondo evento dedicato sia alle periferiche in uscita entro fine anno, sia ai giochi che oltre a Spider-Man 2 caratterizzeranno la porzione finale del 2023 e i primi mesi del 2024 per la casa giapponese.