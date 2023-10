PlayStation 5 si dà al cloud: al via il servizio di streaming dei videogiochi

Sony conferma l'arrivo del servizio di cloud gaming per PS5: sarà disponibile per gli abbonati a PlayStation Plus Premium per una selezione di videogame

È una Sony particolarmente attiva quella che si prepara alla stagione più "calda" dell'anno videoludico: a pochi giorni all' uscita di Marvel's Spider-Man 2 e dopo l'annuncio del nuovo modello di PlayStation 5 in arrivo nelle prossime settimane , l'azienda ha confermato l'imminente esordio del servizio di cloud gaming sulla sua console , che darà ai possessori dell'ammiraglia la possibilità di giocare in streaming .

Questa nuova caratteristica, prevista in esclusiva per gli abbonati al piano "Premium" della piattaforma PlayStation Plus, sarà lanciata sul mercato italiano il 23 ottobre.

Il cloud gaming permetterà agli utenti PlayStation Plus Premium di giocare a una serie di titoli PS5 senza bisogno di scaricare il pacchetto d'installazione sul disco a stato solido della console: sarà sufficiente una connessione a internet per poter avviare direttamente un gioco dopo pochi istanti, saltando così il tedioso processo che prevede il download o l'aggiornamento di un videogame.

Al lancio sul mercato, il servizio sarà limitato a una serie di giochi del catalogo di PlayStation Plus (tra cui Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 e Saints Row IV) e alle versioni di prova di alcuni titoli per PlayStation 5 (Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt e The Callisto Protocol), in aggiunta a una serie di videogiochi di terze parti che consentiranno l'uso attraverso il cloud (confermati, al momento, Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys e Fortnite).

IGN

Sony intende partire "lentamente" per poi estendere il servizio su nuove piattaforme: inizialmente, infatti, il cloud gaming dei giochi PS5 sarà limitato alla stessa console, ma in futuro non si esclude la possibilità di accedere via streaming ai videogiochi usando l'app per PC, dispositivi mobile o smart TV. Nel frattempo, tutti i giochi che offrono DLC daranno accesso a tutti i contenuti aggiuntivi (a patto di averli acquistati, ovviamente) in streaming, con la possibilità di giocare fino alla risoluzione Ultra-HD 4K con tanto di frame-rate a 60 fotogrammi per secondo, supporto alla tecnologia HDR e ai formati audio Tempest 3D Audiotech, surround 5.1 e 7.1.

Chiaramente, per godere al meglio di tutte le caratteristiche più avanzate e mantenere il flusso in streaming stabile sarà necessaria una connessione performante: allo stato attuale, Sony si è limitata a confermare che per utilizzare il servizio alla risoluzione 720p sarà necessaria una banda minima di 5 Mbps, che passa ai 15 Mbps per la risoluzione 1080p e a oltre 38 Mbps per la risoluzione 4K.