Marvel's Spider-Man 2, Peter e Miles insieme per un'avventura imperdibile

La prossima, grande esclusiva PlayStation si prepara all'esordio, con tante novità interessanti per far vivere ai giocatori l'esperienza "definitiva" dell'Uomo Ragno

Il settore videoludico si appresta a entrare nella stagione più calda, e per Sony si avvicina il momento di sfoderare l'esclusiva più importante per la sua PlayStation 5 : si tratta di Marvel's Spider-Man 2 , nuovo capitolo della saga di Insomniac Games che promette di ripartire dalle basi del gioco lanciato nel 2018 e dall'espansione dedicata a Miles Morales del 2020 per creare il "gioco definitivo" dell'Uomo Ragno.

Tgcom24 e Mastergame sono volati a Londra per provare in anteprima la nuova avventura di Peter Parker e Miles Morales, in arrivo il prossimo 20 ottobre in esclusiva su PlayStation 5, sperimentando una piccola porzione della storia che vede i due eroi intenti a proteggere New York da nuove e vecchie minacce.

COMBATTIMENTI PIÙ INTENSI Senza prendersi la briga di ricostruire da zero il sistema di gioco, Insomniac Games ha cercato di attingere da ciò che funzionava di più in termini di esplorazione, combattimenti e narrazione per ampliare a dismisura il gameplay, apportando alcune modifiche qua e là e sistemando ciò che aveva convinto meno i fan più esigenti dell'eroe Marvel. In attesa di provare per intero il seguito, le impressioni iniziali sono decisamente positive.

Il combat system, per esempio, è l'elemento che ha subito il numero maggiore di modifiche: il merito è principalmente all'introduzione della "tuta da simbionte", che una volta a contatto con Peter Parker trasforma il nostro eroe in una macchina da guerra particolarmente brutale, offrendo al giocatore quattro nuovi poteri devastanti che si fanno sentire particolarmente contro i nemici, si tratti degli scagnozzi comuni o dei più letali soldati di Kraven il Cacciatore (uno degli antagonisti principali).

Ora Peter può scatenare i tentacoli da simbionte per afferrare più nemici per volta o per immobilizzarli, per ridurre le distanze contro nemici che prediligono colpire da lontano oppure per liberarsi dalla morsa di avversari più coriacei che tendono ad avvicinarsi troppo. I poteri, soggetti a un tempo di ricarica, si aggiungono ai gadget già presenti in passato (con qualche novità interessante) e alle abilità base di un combat system che alterna colpi pesanti e leggeri, schivate e l'inedita parata. Quest'ultima rappresenta una novità particolarmente gradita e decisamente indispensabile contro alcuni avversari in grado di sferrare colpi non eludibili in altro modo.

TRA STEALTH ED ESPLORAZIONE L'azione scorre in modo decisamente piacevole, con momenti furtivi (apprezzabile l'introduzione di nuove abilità, che offrono a Miles e Peter nuovi approci strategici nelle sezioni stealth), i classici Quick-Time Event (alcuni dei quali usano in modo interessante il controller DualSense di PlayStation 5) e le immancabili boss fight, una delle quali ci ha visto sfruttare tutto l'arsenale di Peter e del suo costume da simbionte per sopravvivere alla furia di uno dei nemici più famosi dell'Uomo Ragno.

Anche l'esplorazione, chiaramente, torna con prepotenza in questo episodio, e il passaggio da un titolo di natura cross-gen a un progetto creato appositamente per PS5 si nota soprattutto per la quantità (e varietà) di animazioni contestuali che il gioco d'azione di Insomniac è in grado di mostrare mentre si svolazza tra i cieli di New York. Oscillare tra i grattacieli è ancora oggi una delle attività più divertenti che l'esclusiva PlayStation è in grado di offrire, anche perché lo studio californiano ha pensato di aggiungere un po' di pepe con l'introduzione di meccaniche nuove come il "surf" sull'acqua o la tuta alare, che sfrutta le correnti gravitazionali per svolazzare qua e là.

Momenti, questi, che la software house ha sfruttato tanto a livello narrativo (con una missione in cui è necessario inseguire un drone seguendo la sua "scia") quanto a livello di esplorazione libera, con i giocatori che potranno scegliere in ogni momento di alternare l'uso delle ragnatele alla tuta alare per muoversi come meglio credono attraverso la città. Come se non bastasse, Marvel's Spider-Man 2 permette di alternare i personaggi in ogni momento durante le fasi "libere", e il passaggio da Peter a Miles (e viceversa) è immediato: basta un istante per passare da un eroe all'altro, con transizioni spettacolari e un passaggio che si riflette anche a livello audiovisivo.

UN NUOVO GIOCO IMPERDIBILE? Se il tempo a contatto con la nuova esclusiva PlayStation non è stato sufficiente a farsi un'idea concreta di tutte le novità, di sicuro è bastato per capire che Insomniac Games potrebbe avere tra le mani l'ennesimo progetto di rilievo per un team che, a quanto pare, riesce a sfornare giochi davvero degni di nota con sorprendente regolarità.

Per quanto il nuovo capitolo possa sembrare uno dei cosiddetti "more-of-the-same", ovvero quei giochi che non cambiano drasticamente la formula dei precedenti al fine di introdurre solo qualche novità, la nuova avventura di Peter Parker e Miles Morales sembra davvero offrire un numero considerevole di aggiunte per impreziosire una struttura di gioco che era già particolarmente riuscita e che, verosimilmente, non aveva bisogno di essere stravolta.

Scopriremo solo tra un mese se Marvel's Spider-Man 2 sarà in grado di rispettare le enormi aspettative, ma per il momento sembra proprio che Sony e Insomniac abbiano tra le mani l'ennesima gallina dalle uova d'oro.