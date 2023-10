Marvel's Spider-Man 2, un videogame imperdibile per gli amanti dell'Uomo Ragno

Il terzo capitolo della saga PlayStation, in uscita il 20 ottobre in esclusiva per l'ammiraglia di Sony, è chiamato a spingere le vendite della console giapponese nel periodo più importante dell'anno, portando con sé una storia più matura e tante novità che, partendo dalle solide basi di Marvel's Spider-Man (2018) e della sua espansione dedicata a Miles Morales (2020), ci proiettano nuovamente in una Grande Mela più imponente che mai.

LA MINACCIA DI KRAVEN E VENOM La storia di Marvel's Spider-Man 2 parte qualche mese dopo gli eventi dell'avventura dedicata all'Arrampicamuri di Harlem, con Peter e Miles co-protagonisti di una storia che non manca di offrire momenti spettacolari, inseguimenti intensi, combattimenti contro boss letali (e alle volte davvero giganteschi!) e momenti in cui dedicarsi alla furtività per non lasciarsi sopraffare da ondate di nemici davvero agguerriti. Una formula che, pur non cambiando rispetto a quella dei due lavori precedenti dello studio, è stata ulteriormente rifinita proponendo fasi ancora più spettacolari, degne di un blockbuster hollywoodiano.

Tra le truppe di Kraven il Cacciatore, il ritorno di alcuni nemici già visti in passato e l'introduzione di nuove figure che faranno certamente sorridere chi ha consumato gli albi della Casa delle Idee, la storia di Marvel's Spider-Man 2 prosegue per circa 20 ore al livello di difficoltà intermedio (ma per completare ogni attività presente in una New York di dimensioni raddoppiate rispetto al passato, serviranno almeno dieci ore in più) con un ritmo incalzante e pochissimi momenti morti, alternando in modo intelligente i due protagonisti e inserendo nel mix anche altre figure come Mary Jane, che torna anche in questo episodio come personaggio giocabile in una manciata di sequenze specifiche incentrate sulla furtività, migliorate rispetto al gioco originale.

Nel mezzo ci sono una valanga di attività che popolano la New York di quest'episodio, che per l'occasione sfrutta la potenza di PlayStation 5 per espandersi a dismisura raddoppiando l'estensione percorribile dai due supereroi a piedi, arrampicandosi, oscillando tra i grattacieli o, perché no, lasciandosi cullare dalle correnti d'aria grazie a un'altra novità di questo episodio: le Ali di Ragnatela. Si tratta di una caratteristica che i protagonisti possono attivare con la pressione del tasto Triangolo sul controller DualSense e che rappresenta un modo più conveniente di muoversi nel mondo aperto, con la possibilità di inseguire nemici planando da una zona all'altra, sfruttando abilità esclusive che permettono di effettuare salti o accelerate improvvise, o delle aree che consentono di "fiondarsi" in punti specifici.

L'esplorazione continua a essere un aspetto importante dell'economia di gioco, specialmente perché in qualsiasi momento nella Grande Mela potrebbero verificarsi crimini che richiedono l'intervento dell'Uomo Ragno: durante queste fasi, il giocatore può scegliere liberamente quale Spider-Man interpretare (passando da uno all'altro e finendo persino per imbattersi nell'alleato in alcuni momenti) e quali attività affrontare, con specifiche missioni secondarie che approfondiscono passato e presente di Peter e Miles e altri contenuti collaterali che potranno essere affrontati da chiunque. Ciascuna di queste attività, oltre a contribuire ad aumentare la longevità, dona alle due Teste di tela dei costumi esclusivi con cui modificare l'aspetto: in totale sono presenti oltre 60 costumi presi in prestito da volumi storici di Marvel o realizzati per l'occasione da Insomniac.

PIÙ SPETTACOLARE CHE MAI Tra infiltrazioni furtive e attività secondarie che richiedono la risoluzione di enigmi oppure il completamento di minigiochi capaci di mettere alla prova il vostro ingegno, una parte fondamentale del gameplay di Marvel's Spider-Man 2 è rappresentata dal combat system, che per l'occasione è stato ampliato a dismisura dagli sviluppatori. Partendo dalle solide basi del capitolo originale ed espandendo le intuizioni già sperimentate con successo nell'espansione di Miles, il nuovo sistema di lotta si scrolla di dosso l'appellativo di "clone" della serie Batman: Arkham introducendo super abilità esclusive per ciascun eroe, la possibilità di deviare gli attacchi dei nemici, veri e propri talenti intercambiabili che possono creare una versione "personale" del proprio Uomo Ragno e un sistema di progressione che consentei di rendere più letali le skill e i gadget.

Il risultato è un gioco che dà il meglio di sé quando si tratta di combattere e che riesce a offrire esperienze diverse a seconda del personaggio che si controlla, vista l'ottima scelta da parte degli sviluppatori di andare a differenziare i poteri di Peter e Miles e, di conseguenza, l'approccio ai combattimenti. Con il prosieguo della storia si ottiene accesso a nuove tecniche e nuovi gadget che risultano fondamentali per avere la meglio su una varietà di avversari che continua a crescere ora dopo ora, e che in alcuni casi richiede davvero l'uso di ogni abilità e risorsa a disposizione per non finire al tappeto (soprattutto optando per il livello di difficoltà più elevato) o durante alcune particolari sfide caratterizzate da requisiti speciali (come non subire alcun danno, completare un tot di uccisioni entro un tempo limite e così via).

Per fortuna, man mano che si prosegue nella storia i due eroi diventano sempre più forti e, soprattutto nelle parti finali della campagna, si arriva a ottimizzare così tanto le abilità dei due Spider-Man da divertirsi come matti a sbarazzarsi dell'ennesimo avamposto dei cacciatori o ad affrontare le tante missioni secondarie che terranno impegnati Miles e Peter: Insomniac Games è riuscita a bilanciare al meglio il ritmo e le attività in questo nuovo capitolo della saga, e pur non reinventando la ruota, ha saputo come creare l'esperienza "definitiva" per chi ama l'Uomo Ragno (e più in generale i supereroi). Il tutto, se vogliamo, è anche merito di PlayStation 5, che tra un comparto grafico mozzafiato (al netto di alcune espressioni facciali che non sempre convincono), animazioni eccezionali e un frame-rate granitico a 60 fotogrammi per secondo, riesce davvero a regalare all'utente la sensazione di "essere Spider-Man".

La potenza della console di Sony è sfruttata tanto per i viaggi rapidi (una volta completata una certa percentuale di attività in un distretto, sarà possibile muoversi da una parte all'altra di New York in pochi istanti) quanto per il passaggio da un protagonista all'altro, mentre il controller DualSense brilla non soltanto nell'accompagnare le acrobazie dell'Arrampicamuri ma anche in particolari frangenti, come i Quick Time Event chiamati a sfruttare i grilletti adattivi per simulare alcune azioni, imprimendo una forza differente a ciascun tasto. Il colpo d'occhio è notevole, così come notevole è l'accompagnamento sonoro di un gioco che rappresenta senza ombra di dubbio uno dei motivi più convincenti per acquistare una PlayStation 5: se amate i giochi d'azione e le storie supereroistiche, la New York di Marve's Spider-Man 2 saprà di certo come conquistarvi.



Come lo abbiamo giocato

Abbiamo giocato a Spider-Man 2 su PlayStation 5, completando la storia principale nel giro di venti ore al livello di difficoltà intermedio e ottenendo il trofeo di Platino (che si sblocca una volta completate tutte le attività presenti nel gioco, più alcuni segreti) dieci ore più tardi. Il gioco è completamente localizzato in italiano e vanta un buon doppiaggio nella nostra lingua, con tre modalità grafiche che permettono di prediligere la Fedeltà, le Prestazioni o una via di mezzo da tre le due senza tuttavia dover rinunciare al Ray Tracing, presente in tutte e tre le opzioni.



Può piacere a chi…

… ama Spider-Man e i personaggi dei fumetti Marvel

… adora perdersi in un vasto mondo aperto

… vuole un gioco caratterizzato da un sistema di combattimento divertente



Potrebbe deludere chi…

… non ama i supereroi o le storie basate su super poteri e tizi in costume

… è stanco di videogiochi "open world" piene di cose da fare

… sperava in una vera e propria rivoluzione rispetto ai due titoli precedenti



Marvel's Spider-Man 2 è un gioco consigliato ai maggiori di 16 anni.