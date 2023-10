Da Assassin's Creed Mirage ad Alan Wake II: un mese incredibile per i videogame

Gli amanti dei videogiochi si preparano a esplorare decine di luoghi virtuali, dalla New York di Marvel's Spider-Man 2 al Regno dei Fiori di Super Mario Bros. Wonder

Se tra maggio e giugno il settore ha assistito all'esordio di perle come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo IV e Final Fantasy XVI, il mese di ottobre sembra voler andare ancora oltre, proponendo seguiti a lungo attesi per alcune delle saghe più amate di sempre.

Ad aprire le danze ci pensa Assassin's Creed Mirage (5 ottobre), nuovo capitolo del brand open-world di Ubisoft che torna alle origini della saga per offrire un'avventura all'insegna della furtività ambientata nella Baghdad del IX secolo. Toccherà poi a Detective Pikachu: il ritorno (6 ottobre), nuova avventura investigativa disponibile in esclusiva su Nintendo Switch e dedicata alla celebre icona dei Pokémon.

Gli amanti degli sport potranno contare su NHL 24 (6 ottobre), nuovo capitolo del gioco di Electronic Arts dedicato all'hockey su ghiaccio, e Forza Motorsport (10 ottobre), prossimo capitolo del simulatore di guida di Turn10 Studios in esclusiva per PC e Xbox, mentre coloro che prediligono le esperienze manageriali potranno contare su Cities: Skylines 2 (24 ottobre), nuovo capitolo del franchise che permette di dar vita a una città e gestirla nei minimi particolari. Uscirà per il momento solo su PC, con le versioni console rimandate in extremis al 2024.

Sarà un grande mese per chi predilige i giochi di piattaforme 2D, dal momento che l'eterna rivalità tra Sonic the Hedgehog e Super Mario è destinata a rivivere ancora una volta con Sonic Superstars (17 ottobre) e Super Mario Bros. Wonder (20 ottobre): il primo arriverà su tutte le piattaforme e vedrà lo storico riccio blu di Sega tornare alle origini dopo l'esperimento "open-world" di Frontiers, mentre il secondo offrirà a chi ama l'icona di Nintendo una nuova avventura in un regno differente e... pieno di meraviglie.

A proposito di ritorni graditi, ci sarà spazio per Gargoyles Remastered e The 7th Guest VR (entrambi il 19 ottobre), e soprattutto Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 (24 ottobre): nel primo caso si tratta di una riedizione in alta definizione del videogame basato sul cartone animato di Disney, mentre nel secondo di una versione in realtà virtuale del classico pubblicato da Virgin Games nel 1993. La raccolta della saga di Konami, dal canto suo, permetterà di rivivere le avventure create dal geniale Hideo Kojima in attesa del remake di Snake Eater.

Il mese si chiuderà alla grande: oltre a Marvel's Spider-Man 2 (20 ottobre), esclusiva PlayStation creata da Insomniac Games che racconta il nuovo atto della storia di Peter Parker e Miles Morales, assisteremo al ritorno illustre del detective maledetto di Remedy Entertainment in Alan Wake II (27 ottobre): dopo Control, per la software house finlandese si prospetta l'ennesima produzione di rilievo dedicata agli amanti dei thriller psicologici e delle esperienze horror.