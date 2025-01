I videogiochi del futuro punteranno sul coinvolgimento sensoriale: la "visione" di Sony

Sempre dal CES 2025 di Las Vegas, Sony ha aggiornato la community PlayStation circa l'espansione dei suoi franchise sul piccolo e grande schermo: Ghost of Tsushima diventerà una serie d'animazione giapponese, mentre la seconda stagione dell'adattamento televisivo di The Last of Us arriverà nel mese di aprile, adattando una porzione della gargantuesca storia di The Last of Us: Parte 2, mentre la serie televisiva di Horizon annunciata in precedenza è stata tramutata in un vero e proprio lungometraggio che sarà realizzato da Sony Columbia Pictures.