Nintendo Switch 2, primi "modelli" al CES 2025: ecco come sarà la console

Genki conferma che i due Joy-Con saranno magnetici e sfrutteranno un pulsante per rimuoverli dalla console, mentre il famigerato sensore ottico mostrato nelle scorse ore sarebbe effettivamente una novità che sarà utilizzata da Nintendo come funzionalità per i suoi nuovi giochi. Allo stato attuale, però, non è stata confermata l'eventualità trapelata sui social network, quando si ipotizzava che il Joy-Con destro potesse essere utilizzato a mo' di mouse.