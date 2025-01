Nintendo Switch 2 dice sì all'intelligenza artificiale

Lanciato per la prima volta su PC da NVIDIA con il cosiddetto DLSS (Deep Learning Super Sampling), questo sistema è arrivato di recente anche su console grazie a un chip integrato nel modello "Pro" di PlayStation 5, che ha permesso a Sony e AMD di lavorare in concerto per dar vita a PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) e sfruttare in modo ottimale le prestazioni della console "mid-gen" giapponese. Una caratteristica simile sarebbe preziosissima per la nuova ammiraglia di Nintendo, che sarà caratterizzata da una potenza hardware inferiore rispetto alle piattaforme di ultima generazione di Sony e Microsoft.