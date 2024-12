Nintendo Switch 2: annuncio sempre più vicino, nuove immagini trapelate in rete

Mentre il mondo attende di scoprire come sarà l'erede di Switch, Nintendo continua a lavorare sotto traccia, cercando di vendere più unità possibili dell'attuale modello per avvicinarsi al record di console più venduta nella storia. Una strategia che potrebbe cambiare in corsa, visti i numerosi accessori per Switch 2 trapelati nelle ultime ore, con la casa di Kyoto che potrebbe anticipare l'annuncio a metà gennaio.