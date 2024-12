Usa: Nintendo Switch supera PS2 e diventa la seconda console più venduta di sempre

La stessa situazione potrebbe verificarsi prendendo in considerazione il mercato globale: già, perché se i 160 milioni di PlayStation 2 sembrano attualmente inarrivabili per la console di Nintendo, ferma a poco più di 146 milioni di unità vendute in tutto il mondo, è lecito credere che da qui alla fine del prossimo anno Switch possa effettivamente avvicinarsi alle vendite totali di Nintendo DS (154,02 milioni di unità nel mondo) e, con un aggiustamento del prezzo di vendita, sperare di continuare a vendere quanto basta per diventare la console di maggior successo nella storia dei videogiochi.