PlayStation: Hermen Hulst e Hideaki Nishino sono gli eredi di Jim Ryan

Prende forma la nuova dirigenza che si occuperà di traghettare il marchio PlayStation in un momento certamente difficile per l'industria dei videogiochi: dopo l' addio di Jim Ryan , ex responsabile di Sony Interactive Entertainment, l'azienda giapponese ha individuato in Hermen Hulst e Hideaki Nishino i nuovi amministratori delegati che guideranno la divisione dal mese di giugno, sotto la supervisione di Hiroki Totoki .

È stato lo stesso presidente Totoki, che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato ad interim sin dall'abbandono di Ryan, a volere una formula differente per plasmare a dovere il futuro di PlayStation, ricalcando in parte quanto fatto da Microsoft con la promozione di Sarah Bond e Matt Booty in ruoli dirigenziali.

Per Hulst, già responsabile della scuderia PlayStation Studios, si tratta dell'ennesima promozione dopo aver guidato per anni Guerrilla Games, uno degli studi first-party di proprietà di Sony: il dirigente olandese diventa così l'amministratore delegato della nuova divisione "Studio Business Group" e si occuperà di gestire tutti i team interni, da Naughty Dog a Sony Santa Monica. "È un vero onore essere stato scelto per guidare la nuova divisione Studio Business Group di Sony", afferma Hulst. "Sono entusiasta di continuare a collaborare con dei team e studi straordinari al fine di offrire esperienze di gioco e di intrattenimento indimenticabili".

Nishino, dal canto suo, passa dal ruolo di vicepresidente senior di Sony Platform Experience Group a quello di amministratore delegato della divisione "Platform Business Group": il suo ruolo, sostanzialmente, resta quello di stabilire la direzione delle tecnologie che saranno utilizzate in futuro dal marchio PlayStation, occupandosi di plasmare non solo le console e gli accessori, ma anche l'infrastruttura di PlayStation Network e il rapporto tra Sony e gli studi di terze parti.

Con questo nuovo assetto, Sony punta a espandere ulteriormente il brand non limitandosi ai soli videogiochi (come conferma la recente trasposizione di The Last of Us sul piccolo schermo). Da vent'anni parte della storia di PlayStation, i due potrebbero presto svelare le prime novità tra una manciata di giorni, a giudicare da una frase condivisa dal presidente Totoki: "Entro la fine del mese, scoprirete di più sulla visione a lungo termine di Sony e del ruolo essenziale che Sony Interactive Entertainment ricopre per concretizzare quella visione", alimentando così le speculazioni sull'arrivo di un evento State of Play o PlayStation Showcase entro la fine di maggio.