Xbox, riorganizzazione al vertice: Sarah Bond nuova leader della divisione gaming di Microsoft

Archiviata l' acquisizione di Activision Blizzard , Microsoft si prepara al futuro dando il via a un'importante ristrutturazione interna per la divisione Xbox : l'azienda ha infatti svelato di aver affidato a Sarah Bond e Matt Booty nuovi ruoli di rilievo per traghettare il marchio verso nuovi traguardi.

Una volta finalizzata la transazione da 68,7 miliardi di dollari che ha permesso a Xbox Game Studios di accogliere i team di sviluppo e i franchise di Activision Blizzard King, per Microsoft è tempo di guardare al futuro e prepararsi adeguatamente a gestire un numero di dipendenti e proprietà intellettuali a dir poco enorme.

Per questo motivo, Phil Spencer ha annunciato che Sarah Bond diventerà la nuova presidentessa di Xbox, prima figura femminile a ricoprire il ruolo in oltre vent'anni di storia della divisione di Microsoft specializzata nei videogiochi. Dopo aver offerto un grande contributo alla crescita del marchio, Bond gestirà le piattaforme hardware e software di Xbox: i primi frutti del suo lavoro potrebbero essere già stati anticipati dall'ente antitrust americano, che ha condiviso inavvertitamente le prossime console Xbox in uscita dal 2024 in poi.

A Matt Booty, invece, toccherà la gestione di Xbox Game Studios e di tutti i contenuti, inclusa la supervisione del gruppo Bethesda: il publisher acquisito qualche anno fa per la cifra di 7,5 miliardi di dollari continuerà a operare come entità semi-indipendente, ma dovrà fare riferimento a Booty per la gestione di tutti i prossimi videogame al fine di evitare casi come quello di Redfall, lo sparatutto di Arkane Studios che è arrivato sul mercato in una forma meno convincente del previsto.

Nel nuovo organigramma aziendale svelato da Microsoft e Xbox si intravede anche Bobby Kotick, attuale amministratore delegato di Activision Blizzard King che lascerà il suo ruolo alla fine dell'anno fiscale corrente: una volta che Kotick abbandonerà la direzione, Xbox potrà contare su una leadership prevalentemente femminile in cui si segnalano anche i ruoli di Joslyn Main (responsabile dello staff), Ami Silverman (responsabile vendite), Cynthia Per-Lee (vice-presidentessa delle risorse umane), Kari Perez (responsabile delle comunicazioni) e Linda Norman (vice-presidentessa della divisione Corporate, External, and Legal Affairs).