Alan Wake, RoboCop e il ritorno di Snake: le novità dall'evento Xbox Partner Preview

È stato un evento intenso, quello organizzato da Microsoft con il suo Xbox Partner Preview : nell'arco di trenta minuti, la casa di Redmond ha presentato alcuni dei titoli in arrivo sull'ecosistema Xbox mostrando titoli ormai imminenti, come Alan Wake II , e produzioni previste nel 2024 come Metal Gear Solid Delta: Snake Eater , remake dello storico videogioco di Hideo Kojima pubblicato da Konami ormai vent'anni fa.

Un evento che ha mostrato una certa attenzione da parte dell'azienda americana verso le produzioni di matrice nipponica, confermando l'evidente impegno da parte di Xbox per cercare di accontentare i fan che amano questo genere di videogiochi.

In tal senso, quale miglior prodotto per aprire la conferenza se non Like a Dragon: Infinite Wealth? Il gioco di ruolo di Sega si è mostrato in un nuovo video di gameplay incentrato su alcuni dei minigiochi che saranno presenti nella versione finale, incluse alcune attrazioni di un resort di lusso che il protagonista dovrà costruire nel corso della sua avventura a DonDoko Island.

Tra un assaggio del gameplay di IKARO: Will Not Die (un gioco d'azione frenetico con elementi roguelite) e l'ultimo assaggio di RoboCop: Rogue City (lo sparatutto di Nacon basato sul celebre franchise cinematografico), c'è stato spazio per la presentazione delle meccaniche di gameplay di Still Wakes the Deep (il nuovo, angosciante survival horror di The Chinese Room) e Dungeons of Hinderberg (gioco di ruolo in arrivo nel 2024 che, in quest'occasione, ha presentato la sua componente "sociale").

L'evento organizzato da Microsoft ha offerto una vetrina di rilievo a produzioni indipendenti come lo sparatutto The Finals (la cui beta pubblica, già disponibile su PC e console, si terrà fino al 3 novembre), il gestionale cittadino Manor Lords (che sarà lanciato in accesso anticipato il 26 aprile 2024) e Spirit of the North 2, il seguito del sorprendente gioco d'avventura in terza persona realizzato da Infuse Studio sotto l'egida di Merge Games.

Tra i pezzi forti della serata ci sono stati Alan Wake 2, il thriller paranormale dello studio finlandese di Remedy Entertainment che uscirà su PC, PlayStation e Xbox il 27 ottobre, e soprattutto Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, gioco d'azione di Konami che tornerà il prossimo anno con un rifacimento creata da zero con Unreal Engine 5.

L'avventura di Big Boss, in arrivo nel 2024 per festeggiare il ventesimo anniversario dall'esordio originale, si è mostrato in un video sorprendente che ha messo in mostra alcune delle meccaniche di gameplay e una cura eccezionale per i dettagli.

Dopo aver iniziato finalmente a ingranare nel 2023, il prossimo anno sembra proseguire nella giusta direzione per Microsoft: l'azienda americana offrirà ai suoi utenti non soltanto produzioni di terze parti come quelle presentate durante lo showcase Xbox Partner Preview, ma anche tante esclusive first-party come Avowed e Senua's Saga: Hellblade 2.