PlayStation perde un'icona: Ted Price saluta Insomniac Games dopo trent'anni

"Non avrei mai pensato di consegnare le redini a un gruppo di persone di cui non mi fidassi pienamente per prendersi cura del team di Insomniac e portarci verso traguardi ancora più ambiziosi. Chad, Jen e Ryan sono proprio quel gruppo", prosegue Price. "Insomniac è stata la mia vita, la mia seconda casa, per tre decenni. Voglio ringraziare ogni membro di Insomniac per aver avuto un impatto positivo e duraturo sulla mia vita. Lavorare fianco a fianco con loro per così tanti anni è stato un dono che custodirò per il resto dei miei giorni".