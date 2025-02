State of Play: Sony conferma il nuovo evento dedicato ai prossimi videogiochi PlayStation

In genere, il primo appuntamento State of Play dell'anno è riservato ad alcuni dei titoli previsti nel primo semestre, con un assaggio di ciò che verrà in futuro. Lo scorso anno, infatti, Sony ha offerto all'evento di fine gennaio un assaggio di Rise of the Ronin (pubblicato poi a marzo) e Stellar Blade (distribuito ad aprile), cogliendo inoltre l'occasione per mostrare il remake di Silent Hill 2 (che sarebbe arrivato a ottobre) e un video di Death Stranding 2 (atteso quest'anno). L'anno precedente, Sony aveva sfruttato lo State of Play per mostrare una serie di produzioni di terze parti come Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6 e Suicide Squad: Kill the Justice League.