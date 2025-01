Sony tenta gli utenti PC: le iniziative per "spingerli" nell'ecosistema PlayStation Network

Questa limitazione è stata criticata aspramente dalla community di giocatori che utilizza i computer come piattaforma principale, portando a un repentino dietrofront di Sony: come confermato sulle pagine di PlayStation Blog, la società nipponica ha deciso di rimuovere l'obbligo di associazione a PlayStation Network da una serie di titoli first-party giocabili in solitaria, incluso la nuovissima versione PC di Marvel's Spider-Man 2, il futuro The Last of Us: Parte 2 Remastered (in uscita il 3 aprile) e una selezione degli ultimi titoli come God of War: Ragnarok e Horizon Zero Dawn Remastered.