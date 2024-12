Dal nuovo progetto di Naughty Dog a The Witcher 4: tutti i videogiochi svelati ai The Game Awards 2024

È arrivato in occasione dell'evento anche il primo trailer del nuovo progetto di Josef Fares, eccentrico autore che ha lavorato in passato a Brothers: A Tale of Two Sons, A Way Out e il più recente It Takes Two, campione d'incassi e vincitore di numerosi premi come "Gioco dell'anno" (e non solo): per l'occasione, infatti, il responsabile di Hazelight Studios ha mostrato il primissimo video di Split Fiction, avventura cooperativa che vedrà due scrittrici cercare di collaborare per fuggire dai mondi creati dalle loro stesse penne. Un'esperienza che, come da tradizione del game designer, porterà i giocatori a vivere occasioni sempre nuove in scenari che passano dalla fantascienza al fantasy, per un videogame che saprà sicuramente come emozionare al debutto fissato per il 6 marzo 2025.