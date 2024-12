PlayStation-From Software, anche Sony conferma l'interesse verso l'acquisizione

L'acquisizione di Kadokawa sarebbe importantissima per Sony sia nell'ambito dei cosiddetti "anime", sia per consolidare la sua posizione nel mondo dei videogiochi, visto che grazie a un affare del genere il gruppo di studi first-party PlayStation accoglierebbe aziende del calibro di Spike Chunsoft (autori di Dragon Ball: Sparking Zero, Danganronpa e altre serie molto apprezzate dagli utenti giapponesi), Acquire (responsabili di Octopath Traveler), Gotcha Gotcha Games (creatori di RPG Maker) e, soprattutto, From Software. Lo studio di Elden Ring sarebbe il proverbiale fiore all'occhiello, visto che aggiungerebbe alla sua divisione videoludica una software house che ha plasmato un nuovo genere (i "soulslike") particolarmente amato.