The Witcher 4, il nuovo gioco di ruolo di CD Projekt Red entra in fase di produzione

"Sono entusiasta di annunciare che Project Polaris è entrato nella fase di produzione su larga scala!", afferma Kalemba, facendo riferimento al nome in codice di The Witcher 4. "Con nuove sfide all'orizzonte, sono le persone talentuose e instancabili che mi fanno credere che insieme possiamo rendere la prossima saga di The Witcher un'esperienza straordinaria. Non ci fermiamo qui! Restate sintonizzati per scoprire cosa ci riserva l'altro lato della moneta!"