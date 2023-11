Cyberpunk 2077, un tour fotografico alla riscoperta di Night City

L'arrivo dell’espansione Phantom Liberty del gioco di ruolo è l'occasione perfetta per fare ritorno a Night City, protagonista del nuovo appuntamento con la nostra rubrica Virtual Geographic

È con l'aggiornamento 2.0, che ha accompagnato il debutto dell'espansione Phantom Liberty, che il gioco di ruolo dello studio polacco è tornato a splendere dopo anni difficili per gli sviluppatori, capaci di cambiare radicalmente l'esperienza ludica con tanti accorgimenti.

A non essere cambiata invece è stata l’affascinante Night City, l’ambientazione principale di Cyberpunk 2077 che sin dall’inizio è riuscita a catture l'attenzione con il suo fascino inconfondibile fatto di luci al neon, strade trafficate e personaggi ricoperti dalla testa ai piedi di impianti cibernetici.

L’avventura di V nella metropoli ricreata dagli autori di The Witcher ha permesso di immergersi in un’atmosfera davvero coinvolgente, resa ancora più entusiasmante con l’update 2.0 del gioco di ruolo.

Lo scenario di gioco di Cyberpunk 2077 è diventato ancora più bello da esplorare e, soprattutto, da immortalare attraverso una modalità fotografica ricca di opzioni e filtri per realizzare scatti digitali ricchi di dettagli. Detto questo, non ci resta che partire di nuovo verso Night City per questo nuovo appuntamento con la rubrica Virtual Geographic.