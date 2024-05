The Witcher 3 si prepara a scrivere nuove storie: in arrivo l'editor "Redkit"

Nonostante gli occhi puntati al futuro, CD Projekt Red continua a investire sul suo passato e a coccolare i giocatori di The Witcher 3: Wild Hunt con un ultimo, grande aggiornamento: si tratta di Redkit , l'editor di livelli ufficiale che la casa polacca distribuirà tra circa due settimane in esclusiva per la versione PC del gioco di ruolo , offrendo a chiunque la possibilità di creare nuove storie, personaggi e mondi.

L'editor, già annunciato nei mesi scorsi dalla software house, arriverà il prossimo 21 maggio solo per la versione PC di The Witcher 3 e garantirà a tutti gli utenti che hanno acquistato il gioco su Steam, Epic Games o GOG.com la possibilità di creare nuovi contenuti da condividere in rete.

Redkit è un editor di livelli ufficiale basato sul motore REDengine, lo stesso utilizzato da CD Projekt Red per il gioco di ruolo fantasy con protagonista lo strigo Geralt di Rivia: grazie a questo nuovo set di strumenti, dunque, sarà possibile creare "missioni, storie, personaggi, animazioni, aree esplorabili, città, oggetti, armi e nemici", stando alle indicazioni del team di sviluppo.

Così facendo, gli utenti e i cosiddetti "modder" potranno continuare a espandere l'universo del terzo capitolo di The Witcher nonostante l'azienda abbia interrotto il supporto post-lancio, una scelta condivisibile vista l'uscita originale del gioco avvenuta nel 2015 e la realizzazione di altri progetti (incluso Cyberpunk 2077 e il suo DLC Phantom Liberty) da parte di CD Projekt Red. "Redkit è più di uno strumento per i modder: è una vera e propria lettera d'amore per la community di The Witcher 3", si legge nel messaggio condiviso da CD Projekt Red, che prosegue: "Grazie a Redkit, potrete condividere idee, ispirarvi a vicenda e creare esperienze incredibili che siano davvero vostre. Non vediamo l'ora di scoprire cosa riuscirete a creare!".

Per lo studio, è tempo di voltare pagina e dedicarsi ai numerosi progetti in cantiere: oltre al futuro della saga Cyberpunk, che continuerà con un sequel dopo la "rinascita" dell'episodio 2077 in seguito agli aggiornamenti e all'espansione Phantom Liberty, ci sarà spazio anche per una nuova saga di The Witcher che arriverà prossimamente e che potrebbe vedere Ciri nei panni della protagonista.

In futuro, inoltre, ci sarà spazio per un rifacimento del primo, storico capitolo del gioco di ruolo basato sui romanzi di Sapkowski, attualmente in fase di sviluppo con il motore Unreal Engine 5 di Epic Games.