The Witcher, il primo capitolo tornerà con un remake

Non c'è solo una nuova trilogia della saga ruolistica nel futuro dello studio: CD Projekt Red ha deciso di ripartire dal videogioco che ha concesso all'azienda di ritagliarsi uno spazio nel settore videoludico, annunciando il rifacimento della prima, storica avventura dello strigo Geralt di Rivia.

Il primo capitolo di The Witcher tornerà con un remake realizzato dalle fondamenta grazie alle meraviglie di Unreal Engine 5, ultima edizione del celebre motore di gioco creato da Epic Games. Il rifacimento è stato affidato ai ragazzi di Fool's Theory, team polacco con sede a Bielsko-Biała che può contare sulla presenza di alcuni veterani della serie fantasy: lo studio lavorerà a stretto contatto con CD Projekt Red, che fornirà una totale supervisione creativa per far sì che la visione del gioco originale sia rispettata.

Come confidato dall'azienda, il remake di The Witcher si trova ancora nelle fasi embrionali dello sviluppo, pertanto ci vorrà un po' di tempo prima che gli appassionati del franchise nato dai romanzi di Andrzej Sapkowski possano effettivamente scoprire qualcosa in più sul progetto. "The Witcher è dove è iniziato tutto per noi di CD Projekt Red. È stato il primo gioco in assoluto che abbiamo prodotto ed è stato un grande momento per noi", commenta Adam Badowski, responsabile del team. "Tornare dove tutto è iniziato e ricreare il gioco per la nuova generazione di giocatori ci sembra un traguardo altrettanto importante, se non di più".

"Collaborare con Fool’s Theory su questo progetto è emozionante, in quanto alcune di queste persone erano già state coinvolte nella realizzazione dei giochi della serie di The Witcher", prosegue il leader della società. "Conoscono bene le fonti, sanno quanto i giocatori attendono di vedere un remake e sono in grado di creare giochi ambiziosi e incredibili. Anche se ci vorrà diverso tempo prima di poter condividere altri dettagli su questo gioco, so che ne varrà la pena".

"Sono molto felice che le mie strade professionali si siano incrociate di nuovo con colleghi sviluppatori dai tempi in cui lavoravamo insieme a The Witcher 2 e The Witcher 3: Wild Hunt, soprattutto quando si tratta di un remake di un progetto che ci sta così a cuore", ha dichiarato Jakub Rokosz, amministratore delegato di Fool's Theory. "Siamo entusiasti di unire le forze con CD Projekt Red, il nostro obiettivo è quello di offrire ai giocatori un altro grande gioco della serie di The Witcher".

