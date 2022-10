CD Projekt Red punta al rilancio: in arrivo il sequel di Cyberpunk e una nuova trilogia per The Witcher

Dopo aver vissuto un periodo turbolento in seguito al debutto a dir poco difficoltoso di Cyberpunk 2077 , gli sviluppatori di CD Projekt Red tentano una strada completamente diversa per cercare il rilancio definitivo: l'azienda polacca, salita alla ribalta con la saga The Witcher , ha svelato di essere al lavoro su ben cinque progetti inediti che arriveranno nei prossimi anni, alcuni dei quali punteranno con forza sull'inclusione del multiplayer .

Per lo studio si apre una nuova era all'insegna della totale trasparenza: è raro, infatti, che una software house videoludica delinei i suoi piani per il futuro con tale chiarezza, segno che il ciclone affrontato dopo l'uscita di Cyberpunk 2077 è effettivamente servito a cambiare rotta.

Ed è proprio da Cyberpunk che CD Projekt Red intende proseguire questo cammino

Orion

: il primo progetto svelato dallo studio risponde al nome in codice die rappresenta a tutti gli effetti un sequel per il gioco di ruolo futuristico ambientato nell'universo creato da Mike Pondsmith. Questo gioco, in lavorazione presso il nuovo team statunitense di CD Projekt Red, arriverà in futuro per sfruttare tutto il potenziale di una saga che ha ancora tanto da offrire.

L'idea di ripartire da Cyberpunk con il progetto Orion non significa che CD Projekt Red trascurerà la saga che le ha permesso di diventare famosa:

sono ben tre, infatti, i progetti legati a The Witcher attualmente in lavorazione

Andrzej Sapkowski è attualmente conosciuto con il nome di Polaris ed è il primo capitolo di una nuova trilogia di giochi di ruolo tripla-A che sarà pubblicata sul mercato nell'arco di sei anni. Il primo atto del nuovo corso è attualmente in pre-produzione. Il nuovo gioco di ruolo del franchise creato dallo scrittore polaccoè attualmente conosciuto con il nome died è il primo capitolo di unache sarà pubblicata sul mercato nell'arco di sei anni. Il primo atto del nuovo corso è attualmente in pre-produzione.

IGN

La saga si espanderà con altri due progetti slegati dalla nuova trilogia: il primo, nome in codice Canis Majoris , è in sviluppo presso un nuovo studio esterno a CD Projekt Red formato da veterani che hanno già lavorato alla saga in passato, mentre il secondo, Sirius , è uno spin-off ambientato nell'universo di The Witcher creato dallo studio The Molasses Flood (già acquisito dall'azienda nei mesi scorsi) e composto da una campagna single-player e un ricco comparto multiplayer .

La notizia più interessante per il percorso di crescita dello studio è certamente la conferma che, dopo aver attinto da universi creati da altri autori, CD Projekt Red sta lavorando a un franchise inedito conosciuto con il nome in codice di Hadar : non è chiara l'entità del progetto né quale potrebbe essere l'ambientazione scelta per l'occasione, ma considerando che lo studio ha già una saga di successo di tipo fantasy e una futuristica, è lecito credere che il nuovo brand possa differire da entrambi e proporre uno stile completamente diverso.

Il progetto Hadar è quello più remoto a cui CD Projekt Red sta lavorando in questo momento : come confermato dallo studio, questa proprietà intellettuale si trova ancora nelle prime fasi del processo creativo, con il team che sta creando le fondamenta su cui poggerà il nuovo universo.

Dopo il successo di Cyberpunk: Edgerunners , la serie anime di Netflix basata sull'universo di Cyberpunk 2077, CD Projekt Red ha confermato la volontà di continuare a esplorare altri settori dell'intrattenimento digitale con nuovi progetti complementari, a dimostrazione come il nuovo ciclo intrapreso dallo studio sia decisamente ambizioso.