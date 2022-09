Cyberpunk 2077 si espande con Phantom Liberty, in arrivo nel 2023

Continua il processo di riabilitazione di Cyberpunk 2077, il gioco di ruolo di CD Projekt Red che ha dovuto affrontare un lancio difficoltoso a causa delle condizioni a dir poco problematiche delle versioni console, specialmente quelle per le "vecchie" PS4 e Xbox One.

La casa polacca, già autrice di The Witcher , ha tenuto un nuovo evento in streaming per presentare le novità, che includono un'espansione in arrivo nel 2023 solo su PC e console di ultima generazione: Phantom Liberty .