The Witcher 3 si ferma ai box: la versione next-gen rimandata a data da destinarsi

Brutte notizie per i fan di The Witcher 3: Wild Hunt che speravano nell'arrivo della versione per console di nuova generazione: con un messaggio pubblicato sui propri account social, CD Projekt Red ha confermato che lo sviluppo dell'edizione per PlayStation 5 e Xbox Series X/S sarà gestito internamente e per questo motivo subirà un ulteriore slittamento, mancando la finestra di lancio prevista per la fine del secondo trimestre del 2022.